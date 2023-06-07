Что означают повторяющиеся цифры в вашей дате рождения

Числа в нашей жизни играют очень важную роль. Наша дата рождения - один из главных тому примеров. Нумерологи рассказали, что могут означать повторяющиеся в ней числа, пишет Esotericblog.
Повторяющимися в дате рождения числами Вселенная как бы пытается намекнуть человеку о том, что у него есть особое предназначение. Также повторяющимися числами Вселенная словно хочет направить нас по верному пути в жизни.
Если у вас в дате рождения есть четыре одинаковых числа, это можно считать особым знаком и отметкой судьбы. Расположено это число может быть в любом порядке - друг за другом или в разных местах. Бывают и такие случаи, когда у кого-то есть сразу два повторяющихся числа в дате. Например: 19.11.1999. Такие даты указывают на невероятно мощную энергетику человека и крайне необычную судьбу.
Единица
Если у вас в дате рождения есть четыре или более единицы, то вы можете быть уверены в том, что вам обязательно необходимо искать счастье в общении с людьми. Скорее всего, ваша судьба - это семья. Нужно заботиться о близких и стараться сеять добро между близкими. Наличием как минимум четырех Единиц в дате вашего рождения говорит о том, что вы не должны сдаваться, если на пути у вас появятся какие-то проблемы.
Двойка
Число 2, которое повторяется четыре или более раз, указывает на то, что человек с такой датой рождения должен искать себя в этой жизни, опираясь на интуицию. У такого человека абсолютно точно есть какое-то высшее предназначение, которое ему предстоит узнать. Возможно, что это помощь другим людям в кармических отношениях, либо оказание поддержки нуждающимся в сложный период их жизни. Подобные встречи с такими людьми будут должны происходить автоматически.
Тройка
Это число с очень сильной энергетикой. Оно заключает в себе невероятно мощный сакральный смысл. Если у вас в дате рождения есть четыре или более тройки, это говорит о том, что у вас есть очень тесная связь с высшими силами. Ваши мечты могут воплощаться в жизнь достаточно быстро, особенно если вы верите в себя и готовы действовать. К сожалению, если в вас нет ни крупицы веры, а голова забита сомнениями и страхами, результат будет обратным. Таково равновесие этой системы.
Четверка
Число 4, повторяющееся в вашей дате рождения как минимум четырежды, является отличным показателем того, что ваша личность, душа и характер имеют всё необходимое для того, чтобы вы смогли стать тем, кем вы сами захотите. Вы — универсальная личность, которая может стать успешной в любом направлении — в духовном развитии, в бизнесе, творчестве и так далее.
Пятерка
Число Пять указывает на вашу собранность, а также некую двойственность. В вас постоянно борются две сущности и два мощных начала, но это не добро со злом, а, скорее, умеренность с излишеством. Ваша жизнь похожа на американские горки, но всё может в миг измениться, если вы поставите перед собой окончательную цель и начнете следовать за мечтой, за здравым смыслом.
Шестерка
Четыре и более Шестерки в вашей дате рождения могут указывать на неординарный ум, характер, душу. Именно про таких людей окружающие часто говорят: «Он(она) не от мира сего». Вы действительно уникальны, даже если до конца этого еще не поняли и не осознали всей глубины ваших различий. Это не плохо и не хорошо. Это можно и даже нужно использовать в своих целях, чтобы стать теми, кем вы мечтаете быть.
Семерка
Семерка — это число удачи. Именно поэтому наличие четырех и более таких чисел в вашей дате рождения говорит о том, что вы — крайне удачливый человек, рядом с которым постоянно есть ангел-хранитель. Даже если вам не кажется, что вы очень удачливы, это точно так. Скорее всего, Семерка очень часто помогает вам избегать неприятных ситуаций. Цените то, что у вас есть и не ругайтесь на судьбу, ведь это может спугнуть фортуну.
Восьмерка
Число 8, повторяющееся четыре или более раз в вашей дате рождения, указывает на то, что в сложные жизненные моменты вам нужно держаться ближе к дому. Особый успех вас может ждать в сфере финансов и работы, но это не всегда так. Восьмерка является перевернутым символом бесконечности, поэтому иногда вам нужно абстрагироваться от мыслей о деньгах и задумываться о бытие, о судьбе, Боге и Вселенной.
Девятка
Если в вашей дате рождения есть четыре или более Девятки, это говорит о том, что ваши успехи в основном зависят не от случайностей, а от вашей мотивации. Вам стоит помнить о том, что всегда можно найти выгоду в том, что на первый взгляд направлено во вред. Девятка дарит вам много энергии и сил, поэтому бездействие для вас всегда равноценно проигрышу.