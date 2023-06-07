СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ ⟩ Женщина, проснувшаяся обнаженной в постели незнакомца: я до сих пор не знаю, что произошло той ночью

Женщина говорит, что в шоке, потому что не может вспомнить, было ли что-то неприличное между ней и братом ее будущего мужа в ту роковую ночь. Почему она спала в постели брата своего жениха и проснулась голой?

«Мы с моим женихом собираемся пожениться этим летом, но я совершенно опустошена», - начинает свой рассказ англичанка.

По словам женщины, брат ее жениха живет в Мадриде, и когда в прошлом месяце ей нужно было поехать в Испанию по работе, ее возлюбленный предложил остановиться у него. Он посоветовал жене приехать накануне, чтобы будущий родственник мог показать ей Мадрид.

«Сначала я чувствовала себя немного неловко, поскольку почти не знала его, но мой жених поддержал меня, сказав, что мне будет полезно познакомиться с его семьей до свадьбы», - сказала женщина.

«Мы отлично провели день, а вечером встретились с его друзьями. Думаю, я была слишком взволнована тем, что нахожусь за границей, и довольно быстро напилась. Я помню, что немного флиртовала, но чем больше я пила, тем увереннее становилась», - вспоминает она запомнившиеся моменты. Будущий родственник постоянно делал ей комплименты и говорил, что она «красивая и определенно улучшит генофонд семьи». К тому времени, когда группа отправилась в клуб, все уже были достаточно пьяны, и женщина смутно помнит события, которые произошло дальше.

«Последнее, что я помню, это как мы с ним сидели в такси. Следующее - это то, что я лежала в его постели - голая! Сам он спал на диване в гостиной», - рассказывает она. Женщина потребовала от мужчины ответа, почему он был голым и что между ними произошло, но мужчина только рассмеялся и ответил: «Ты что, не помнишь?! Скажем так, мой брат - счастливый человек».

В памяти женщины вспылил несколько кадров ее стриптиза, когда мужчина заявил, что никогда не будет спать с будущей женой своего брата.

Однако теперь женщина не может выбросить из головы мысли о том, что на самом деле произошло той ночью, сообщает The Sun.