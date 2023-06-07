Ваше сердце остановилось или замерло? Сплин приедете в Таллинн!

Большой сольный концерт на котором прозвучат самые известные песни группы, выпущенные​ за многие года творчества!

B данный момент группа совершает свой тур по городам Европы где даст концерты в таких городах как Stuttgart, Munchen, Nurnberg, Alicante, Barcelona, Nice, Riga. Ну а​ 28 июля группа приедет в Таллинн с сольной незабываемой и полной энергии большой программой.

Все ранее купленные билеты действительны и их не нужно обменивать.

Старые даты этого концерта: 03.04.20 / 15.05.20 / 16.01.21 / 29.10.21 / 08.01.22 / 06.05.2022

В случае если новая дата не подходит, организаторы предоставляют возможность обменять свои билеты на большой концерт Till Lindemann ''World Tour 2023'', который состоится в Таллинне 2 декабря 2023 года в Ледовом зале Тондираба.

Для обмена билетов необходимо написать письмо по адресу tagasiost@piletilevi.ee, указав в письме ID номера билетов концерта Сплин / В. Бутусова / Гарика Сукачева, в случае э-билетов можно указать номер заказа. Также укажите сектор и ценовую категорию, в которой хотите получить билеты на новый концерт.

Заявки принимаются до 20 июня 2023 года.

Внимание, если желаемый выбранный билет дороже, то необходимо будет доплатить разницу согласно присланному счету на основании отправленной заявки на обмен билета.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться напрямую к организатору:

Alisagroup OÜ

artevent@mail.ee

Организатор приносит извинения за неудобства.