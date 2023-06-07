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«Сейчас уже смешно, лень и никому не нужно». 69-летняя Вайкуле рассказала, почему не вышла замуж

Limon.ee
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Лайма Вайкуле с мужем.
Лайма Вайкуле с мужем. Фото: Mashkov Yuri

69-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью, которое 3 июня опубликовано на YouTube-канале "И грянул Грэм", рассказала, почему так и не зарегистрировала брак со своим гражданским мужем Андреем Латковским, пишет Гордон.

«Я не замужем, но это человек, с которым я прожила всю жизнь вместе и в горе, и в радости. Нам не надо ни венчаться, ни жениться. У нас все это произошло», – рассказала артистка.

По словам певицы, в юные годы она не хотела выходить замуж за Латковского, чтобы иметь возможность выезжать за границу.

«Это было советское время. Семью не выпускали. И это была первая причина, по которой нам не надо было регистрировать брак. А потом мы как-то привыкли и уже казалось: да зачем он нужен – этот брак? А сейчас уже смешно, лень и никому не нужно. У нас все хорошо, для чего это нам? – отметила Вайкуле. – Если со мной что, то все достанется Андрею».

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским с 1978 года. Сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Детей у них нет.

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