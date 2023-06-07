«Сейчас уже смешно, лень и никому не нужно». 69-летняя Вайкуле рассказала, почему не вышла замуж

«Я не замужем, но это человек, с которым я прожила всю жизнь вместе и в горе, и в радости. Нам не надо ни венчаться, ни жениться. У нас все это произошло», – рассказала артистка.

По словам певицы, в юные годы она не хотела выходить замуж за Латковского, чтобы иметь возможность выезжать за границу.

«Это было советское время. Семью не выпускали. И это была первая причина, по которой нам не надо было регистрировать брак. А потом мы как-то привыкли и уже казалось: да зачем он нужен – этот брак? А сейчас уже смешно, лень и никому не нужно. У нас все хорошо, для чего это нам? – отметила Вайкуле. – Если со мной что, то все достанется Андрею».