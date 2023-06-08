ФОТО ⟩ Редкая банкнота евро с китайскими иероглифами найдена в Финляндии

В прошлые выходные на краю рынка Карула в городе Котка сыном Марго Рясянен была найдена странная банкнота. На купюре в 50 евро была обнаружена особая маркировка, напомянающая иероглифы.

«При близком рассмотрении банкноты выяснилось, что на ней нет водяного знака. Не заметив этой детали, первое впечатление было, что это подлинная купюра. На обеих сторонах банкноты имеется привлекающая внимание китайская письменность, а в верхнем углу - есть отметка, похожая на пунктирную линию», - рассказывает она.