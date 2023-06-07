Секс-скандал вокруг Rammstein: в турне внесены изменения

Информацию о том, что Rammstein наняли команду юристов подтвердили издание Die Weilt и телекомпания WDR. Издание Bild, ссылаясь на свои источники, говорит о возможном распаде коллектива.

Напомним, европейские гастроли группы Rammstein - Europa Stadion Tour - начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. Ирландская фанатка, которая побывала на нем, выдвигает серьезные обвинения против фронтмена Линдеманна и его команды. К ней присоединились и другие женщины. Некоторые из них описали ситуации как «пугающие».

СМИ сообщали, что на концерте Rammstein отбирались девушки, у которых интересовались, хотели бы они посетить вечеринку после шоу. Некоторые даже якобы соглашались на сексуальные действия.

Скандал возник после истории ирландки Шелби Линн, которая сообщила, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн пригласил ее в отдельную комнату, где угощал текилой и склонял к сексу. Линн уточнила, что проснулась на утро с синяками и кровоподтеками, однако что было накануне - не помнит.

Rammstein заявили, что данные обвинения очень серьезны и затрагивают деятельность группы. Они сообщили фанатам, что им важно, чтобы на концерте и после него было безопасно. Музыканты попросили избежать раннего суждения о произошедшем.