РАЗРЕШЕНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Покупателя возмутила реклама попкулярных табачных изделий в магазине. «Разве это не запрещено?»

Клиенты, посещающие Järve Selver, заметили листовки IQOS на информационном столе. «Ведь реклама табака запрещена», - говорит мужчина, который сразу заметил листовки в Selver. Такая же реклама была замечена и на заправочной станции Circle K. В то время как Selver утверждает, что листовки были положены на прилавок по ошибке, поставщик табака говорит, что информирование потребителя разрешено и в этом нет ничего противозаконного.