Клиенты, посещающие Järve Selver, заметили листовки IQOS на информационном столе. «Ведь реклама табака запрещена», - говорит мужчина, который сразу заметил листовки в Selver. Такая же реклама была замечена и на заправочной станции Circle K. В то время как Selver утверждает, что листовки были положены на прилавок по ошибке, поставщик табака говорит, что информирование потребителя разрешено и в этом нет ничего противозаконного.
Для подписчиков
РАЗРЕШЕНО ИЛИ НЕТ? ⟩ Покупателя возмутила реклама попкулярных табачных изделий в магазине. «Разве это не запрещено?»
Мужчина, посетивший Järve Selver в Таллинне, заметил на информационном табло рекламу табачного изделия. «Сначала, глядя на листовку, не понимаешь, что это реклама табачного изделия, но когда узнаешь, что такое IQOS, оказывается, что это табачное изделие», - сказал мужчина, приславший сообщение и фотографию ниже.