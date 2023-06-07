Скончалась звезда фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Валентина Гришокина

Накануне стало известно о смерти звезды советского кино Валентины Гришокиной, которой не стало еще 31 мая. Актрисе было 78 лет.
Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Также не озвучиваются дата и место похорон Гришокиной.
К слову, на счету актрисы более 50 работ в кино и сериалах. В свое время она сыграла в таких проектах, как «Аты-баты, шли солдаты…», «Нюхач» и многих других. Несмотря на почтенный возраст, артистка продолжала сниматься — последняя картина с ее участием вышла в свет в 2020 году.
С начала 70-х Валентина Гришокина также реализовала себя как актриса дубляжа – ее голосом говорили герои лент «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо» и других.