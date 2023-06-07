Суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России песню Oxxxymiron

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в России запрещено. Речь идет о музыкальном произведении «Ойда» исполнителя Oxxxymiron. Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам», - говорится в сообщении.

Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявили призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.