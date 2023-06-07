Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 7 июня. Все важные приметы и строгие запреты в этот день.
Что нельзя делать 7 июня
- Нельзя 7 июня совершать генеральную уборку.
- Нельзя 7 июня и мести пол веником, поскольку считалось, что вместе с мусором и пылью в этот день можно вынести из дома счастье, финансовое благополучие и удачу.
- Нельзя 7 июня ходить по утренней росе. Можно заболеть.
- Нельзя 7 июня носить черную и серую одежду, иначе все лето пройдет в тоске и грусти.
- Нельзя 7 июня плевать на землю. Верили, что плевок может ее осквернить.
- Нельзя 7 июня просить о повышении по службе или прибавления зарплаты, поскольку все может случиться наоборот.
Приметы на 7 июня
- Если на рябине много цветов, то будет урожай хлеба.
- Если листья на деревьях поблекли, то завелась медвяная роса.
- Если поздно цветет рябины, то будет долгая осень.
Что можно делать 7 июня
- В этот летний день лучше надеть белое, в таком случае у вас все будет хорошо, при этом, все жизненные сферы будут для вас удачливы. Ваш успех на работе также не заставит себя ждать, вы сможете добиться поставленных целей и улучшить свое состояние здоровья.
- 7 июня заболевшего надевают белую рубаху, тогда он обязательно вылечится.
- Обязательно в этот день собирать лекарственные травы, чтобы готовить отвары.
- А еще смена имиджа 7 июня пойдет на пользу и волосам, и личной жизни.