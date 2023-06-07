Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Огонь в Иванов день. Иллюстративное фото.
Огонь в Иванов день. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать 7 июня. Все важные приметы и строгие запреты в этот день.

Что нельзя делать 7 июня

  • Нельзя 7 июня совершать генеральную уборку.
  • Нельзя 7 июня и мести пол веником, поскольку считалось, что вместе с мусором и пылью в этот день можно вынести из дома счастье, финансовое благополучие и удачу.
  • Нельзя 7 июня ходить по утренней росе. Можно заболеть.
  • Нельзя 7 июня носить черную и серую одежду, иначе все лето пройдет в тоске и грусти.
  • Нельзя 7 июня плевать на землю. Верили, что плевок может ее осквернить.
  • Нельзя 7 июня просить о повышении по службе или прибавления зарплаты, поскольку все может случиться наоборот.

Приметы на 7 июня

  • Если на рябине много цветов, то будет урожай хлеба.
  • Если листья на деревьях поблекли, то завелась медвяная роса.
  • Если поздно цветет рябины, то будет долгая осень.

Что можно делать 7 июня

  • В этот летний день лучше надеть белое, в таком случае у вас все будет хорошо, при этом, все жизненные сферы будут для вас удачливы. Ваш успех на работе также не заставит себя ждать, вы сможете добиться поставленных целей и улучшить свое состояние здоровья.
  • 7 июня заболевшего надевают белую рубаху, тогда он обязательно вылечится.
  • Обязательно в этот день собирать лекарственные травы, чтобы готовить отвары.
  • А еще смена имиджа 7 июня пойдет на пользу и волосам, и личной жизни. 
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх