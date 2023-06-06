В Эстонии появилась новая радиостанция на русском языке

Услышать эту радиостанцию можно в автомобиле возрастом не моложе 2020 года (так как в новых автомобилях по умолчанию стоит система приема сигнала DAB+) или через радиоприёмник, который поддерживает формат DAB+. Благо все новые музыкальные центры и портативные радиоприёмники поддерживают этот формат.

Музыкальный плейлист «Радио Ностальгия» состоит из старых добрых хитов 70- х, 80-х, 90-х, 00-х и песен последних лет на русском, украинском, эстонском, английском, итальянском, испанском и других языках.

«Радио Ностальгия» уже много лет вещает в интернете и является популярнейшей интернет-радиостанцией среди любителей старых хитов. «Радио Ностальгия» - это музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого. Эстония стала первой страной, в которой «Радио Ностальгия» появилась в радио эфире.