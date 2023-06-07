Суд снизил штраф, наложенный на владельца массажного салона, почти в три раза.
Отсутствие регистрации массажистки стоило владелице тайского массажного салона четырехзначной суммы денег
В начале года PPA оштрафовала на 8 000 евро владелицу тайского массажного салона Champathong Thai Salong по адресу Vana-Viru 4 в Старом городе Таллинна. По словам 44-летней тайки, управляющей массажным салоном, из-за человеческой ошибки она не зарегистрировала в PPA одного из своих массажистов: иностранного гражданина, работающего по краткосрочному найму.
Солидный штраф побудил тайку обратиться в суд.
В середине мая на слушаниях представитель Бунтхианга Чампатхонга, адвокат Илья Сипари, заявил, что штраф неоправданно высок. «Хотя закон позволяет наложить штраф до 32 000 евро по данной статье, в то время как средний размер штрафа составит 16 000 евро, 8 000 евро все равно объективно является большой суммой, учитывая масштабы правонарушения», - сказал он, добавив, что наказание могло бы быть символическим.
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ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА? 〉 8 000 евро – несправедливо: владелец тайского массажного салона оспаривает в суде крупный штраф
В первую неделю июня суд отменил решение миграционного контроля Северной префектуры и оштрафовал владелицу массажного салона на 2500 евро вместо 8000 евро.
Процессуальные расходы должна также нести та сторона, не в пользу которой было вынесено решение. Стороны имеют возможность обжаловать решение в Верховном суде.