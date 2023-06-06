Скончался ведущий новостей эстонского телеканала

Олаф Суудер окончил тартускую гимназию Мийны Хярма. В 1990-1994 годах он изучал медицину на медицинском факультете Тартуского университета. Работал в Тартуской университетской больнице, на радио Q, в еженедельной газете Liivimaa Kroonika, на радио Kuku, на Эстонском телевидении.

По результатам опроса более 2800 человек тележурналом Nädal, Суудер был признан лучшим ведущим теленовостей 2007 года.

До последнего времени Суудер работал ведущим новостной программы Reporter на канале Kanal 2.

Олаф Суудер также снимался в эстонском криминальном сериале Kelgukoerad. В 2013-2014 годах он был ведущим программы о здоровье Tohter Olaf на канале Kanal 2.