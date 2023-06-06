ВИДЕО ⟩ Видеоклип колледжа юстиции Академии внутренней безопасности разжигает страсти в социальных сетях!

«Я выбираю тюрьму по душе», - шутят в социальных сетях, ссылаясь на широко обсуждаемый ролик.

В Тиктоке и Твиттере распространяется призыв колледжа юстиции Академии внутренней безопасности стать тенью студентов в тюрьмах. «Вот видео, которое будет показано заключенным перед принятием решения», - щебечут в Твиттере. «Молодежь говорит так, словно о каком-то спа-отпуске».

Юмористическим роликом также поделился рэпер Генка. «Однажды я переходил дорогу в случайном месте в Сингапуре. Все люди рядом со мной...»

Комик Ари Матти Мустонен, напротив, имел в виду нечто другое. «Holy fuck (какого черта - ред.), как все горячи в этом видео».

Kunagi läksin Singapuris suvalises kohas üle tee. Kõik mu lähedal olnud inimesed: https://t.co/Mt88bHQt40 — Genka (@PaksBasilio) May 30, 2023

Лаура Кикас, директор колледжа юстиции Академии внутренней безопасности, пояснила, что это не кампания по набору персонала в тюремную службу, а призыв колледжа юстиции Академии внутренней безопасности приходить в тюрьмы в качестве студенческой тени - в видеоролике студенты третьего курса коррекционного факультета приглашают заинтересованных людей стать тенью в тюрьме.

По словам Кикас, идея и реализация видеоролика исходили от самих студентов. «Мы очень рады, что ролик так успешно распространился», - сказала директор колледжа юстиции Академии внутренних дел, добавив, что отзывы о ролике дошли и до них.