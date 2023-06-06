Лаура Кикас, директор колледжа юстиции Академии внутренней безопасности, признала, что реакция на клип была неожиданной. «Оглядываясь назад, мы даже удивлены!», пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Видеоклип колледжа юстиции Академии внутренней безопасности разжигает страсти в социальных сетях!
«Я выбираю тюрьму по душе», - шутят в социальных сетях, ссылаясь на широко обсуждаемый ролик.
В Тиктоке и Твиттере распространяется призыв колледжа юстиции Академии внутренней безопасности стать тенью студентов в тюрьмах. «Вот видео, которое будет показано заключенным перед принятием решения», - щебечут в Твиттере. «Молодежь говорит так, словно о каком-то спа-отпуске».
Юмористическим роликом также поделился рэпер Генка. «Однажды я переходил дорогу в случайном месте в Сингапуре. Все люди рядом со мной...»
Комик Ари Матти Мустонен, напротив, имел в виду нечто другое. «Holy fuck (какого черта - ред.), как все горячи в этом видео».
Kunagi läksin Singapuris suvalises kohas üle tee. Kõik mu lähedal olnud inimesed: https://t.co/Mt88bHQt40— Genka (@PaksBasilio) May 30, 2023
Лаура Кикас, директор колледжа юстиции Академии внутренней безопасности, пояснила, что это не кампания по набору персонала в тюремную службу, а призыв колледжа юстиции Академии внутренней безопасности приходить в тюрьмы в качестве студенческой тени - в видеоролике студенты третьего курса коррекционного факультета приглашают заинтересованных людей стать тенью в тюрьме.
По словам Кикас, идея и реализация видеоролика исходили от самих студентов. «Мы очень рады, что ролик так успешно распространился», - сказала директор колледжа юстиции Академии внутренних дел, добавив, что отзывы о ролике дошли и до них.
«На данный момент мы получили около четырех мемов с этим видео. Несмотря на то, что первоначальный посыл был изменен, они продолжают нести важный посыл в приятном ключе. Даже в шутливой форме все эти мемы призывают людей соблюдать закон», - сказала Кикас. «Оглядываясь назад, мы удивлены, насколько хорошо распространилось сообщение, предложенное нашими студентами. Приятно видеть, что эти видеоролики привлекли внимание к профессии тюремного работника, и что студенты получили только положительные отзывы из самых неожиданных мест».