Тиктокер, устроивший скандал в отеле Hilton: конечно, я послал ее в ж***

Тиктокер Майко Хелин, посетивший отель Hilton в выходные, пробыл там всего час, после чего его выпроводила полиция.

По словам Майко, скандал начался с того, что он пошел в спа-центр отеля с сыном и стаканом спиртного и по дороге попросил у служащего отеля халат для ребенка. По его словам, он на мгновение поставил стакан на стойку, снова взял его, а затем пошел с ребенком в спа-салон, где служащий неожиданно выхватил стакан из рук Майко.

На видео, разлетающихся в TikTok, показан спор между Майко и персоналом отеля, пытающимся прояснить ситуацию.

Сотрудница, отобравшая стакан у гостя, объясняет, что Майко трижды послал ее в ж*** и разозлился на нее, когда его попросили не брать в спа-салон стакан с алкоголем.

Майко повысил голос на сотрудницу и сказал, что она недальновидная. Он отрицает обвинения женщины и настаивает, что никого не оскорблял.

Майко неоднократно просили не кричать, но он не смог сдержать свои эмоции, что побудило персонал отеля вызвать полицию.

«У меня из-под носа выхватывают напиток, как будто я какой-то клоун!» - объясняет Майко полицейскому. Он считает, что поведение сотрудника было несправедливым и что его следовало вежливо попросить унести напиток.