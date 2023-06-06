В соцсети TikTok разлетелось видео конфликта, произошедшего в отеле Hilton в выходные, когда ссора между клиентом и обслуживающим персоналом настолько вышла из-под контроля, что пришлось вмешаться полиции. Смотрите видео с места событий!
Тиктокер, устроивший скандал в отеле Hilton: конечно, я послал ее в ж***
Тиктокер Майко Хелин, посетивший отель Hilton в выходные, пробыл там всего час, после чего его выпроводила полиция.
По словам Майко, скандал начался с того, что он пошел в спа-центр отеля с сыном и стаканом спиртного и по дороге попросил у служащего отеля халат для ребенка. По его словам, он на мгновение поставил стакан на стойку, снова взял его, а затем пошел с ребенком в спа-салон, где служащий неожиданно выхватил стакан из рук Майко.
На видео, разлетающихся в TikTok, показан спор между Майко и персоналом отеля, пытающимся прояснить ситуацию.
Сотрудница, отобравшая стакан у гостя, объясняет, что Майко трижды послал ее в ж*** и разозлился на нее, когда его попросили не брать в спа-салон стакан с алкоголем.
Майко повысил голос на сотрудницу и сказал, что она недальновидная. Он отрицает обвинения женщины и настаивает, что никого не оскорблял.
Майко неоднократно просили не кричать, но он не смог сдержать свои эмоции, что побудило персонал отеля вызвать полицию.
«У меня из-под носа выхватывают напиток, как будто я какой-то клоун!» - объясняет Майко полицейскому. Он считает, что поведение сотрудника было несправедливым и что его следовало вежливо попросить унести напиток.
Услышав, что отель хочет выгнать Майко, клиент оказал сопротивление, а затем потребовал вернуть ему деньги.
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«Я пошел в спа, у меня в руке был стакан с коктейлем, который я купил в баре при отеле, я пошел в спа-центр, поставил стакан на стойку в спа, и попросила халат», - объяснила Майко полиции.
«Я пошел в спа со стаканом, сел, мы поплавали, начали уходить, она вышла из коридора, выхватила стакан у меня из рук и сказала, что здесь это запрещено, начала уходить, я спросил, куда она с ним пошла», - сказал Майко, добавив, что ему хотелось бы более вежливого отношения со стороны персонала.
Он также свалил вину на то, что сотрудники, с которыми возник конфликт, не могли общаться с ним на эстонском языке.
В отеле Майко попросили не снимать инцидент на камеру, но мужчина продолжал вести прямую трансляцию. Во время прямой трансляции на его канале TikTok к Майко присоединились несколько других пользователей соцсети, которые подбодрили мужчину и оправдали его поведение.
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«Человек приезжает сюда отдыхать с маленьким ребенком, его выгоняют на ночь глядя, это бесчеловечно», - объясняет посторонний мужской голос на видео полицейским, которых также беспокоил тот факт, что персонал Hilton не мог общаться с ними на эстонском языке. «Где инспекция?» - беспокоится мужчина за кадром.
После инцидента Майко продолжил свои приключения в прямом эфире TikTok и был явно расстроен. «Конечно, я послал ее в ж***», - признался он, противореча тому, что утверждал сотрудникам отеля, отрицая, что грубость по отношению к сотруднице отеля.
@bhbhbhbbhh Mis juhtus Hiltonis #maiko #sõrgkang #eestitiktok ♬ original sound - Kasutaja
В полиции рассказали, как разрешилась ситуация. «Поздно вечером 4 июня в полицию поступило сообщение о том, что в гостинице Hilton 41-летний мужчина вступил в конфликт с персоналом гостиницы и охранниками. Согласно первоначальной информации, клиент не подчинялся внутренним правилам отеля, вел себя грубо по отношению к персоналу и отказывался покидать отель. Прибывшие сотрудники полиции объяснили обстоятельства ситуации и поговорили с мужчиной. После беседы мужчина покинул отель, и дальнейшая помощь полиции не потребовалась», - сказала специалист по связям с общественностью PPA Брита Сепп.
Редакция Elu24 также обратилась в Hilton за комментариями, но на момент публикации этой статьи они не ответили.