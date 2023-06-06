НЕВЕРОЯТНО ⟩ Жительница Пярну в шоке: женщина на глазах у хозяйки увела ее пса

«Я пошла со своей собакой взять себе кофе: оставила собаку на привязи ждать меня. Находилась в магазине максимум две минуты, а когда вышла из магазина, собаки нет», - сообщает в социальной сети Facebook в группе Märgatud Pärnus Майле (имя изменено - прим. ред.). Женщина уточнила, что история случилась несколько дней назад в пярнуском Mini Rimi, расположенном в центре города.

По словам женщины, беглый поход за покупками принял неожиданный оборот, когда на выходе из магазина она увидела незнакомую женщину, идущую в 200 метрах с собачьим поводком в руке. . «Моей первой мыслью было, что собака сорвалась с поводка, но потом я увидела ее...», - описывает он случившееся, добавляя, что побежала за ней с криками. «Что ты делаешь, куда ты ведешь мою собаку».