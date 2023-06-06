НЕВЕРОЯТНО ⟩ Жительница Пярну в шоке: женщина на глазах у хозяйки увела ее пса

Владелица собаки, посетившая магазин Mini Rimi в центре Пярну, испытал настоящий шок, когда увидел, что кто-то внезапно вышел из магазина вместе с ее собакой. «Моей первой мыслью было, что собака сорвалась с поводка, но потом я увидела ее...»,- описывает Майле, добавляя, что ей помогла быстрая реакция.
«Я пошла со своей собакой взять себе кофе: оставила собаку на привязи ждать меня. Находилась в магазине максимум две минуты, а когда вышла из магазина, собаки нет», - сообщает в социальной сети Facebook в группе Märgatud Pärnus Майле (имя изменено - прим. ред.). Женщина уточнила, что история случилась несколько дней назад в пярнуском Mini Rimi, расположенном в центре города.