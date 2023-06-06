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НЕВЕРОЯТНО ⟩ Жительница Пярну в шоке: женщина на глазах у хозяйки увела ее пса

Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Владелица собаки, посетившая магазин Mini Rimi в центре Пярну, испытал настоящий шок, когда увидел, что кто-то внезапно вышел из магазина вместе с ее собакой. «Моей первой мыслью было, что собака сорвалась с поводка, но потом я увидела ее...»,- описывает Майле, добавляя, что ей помогла быстрая реакция.

«Я пошла со своей собакой взять себе кофе: оставила собаку на привязи ждать меня. Находилась в магазине максимум две минуты, а когда вышла из магазина, собаки нет», - сообщает в социальной сети Facebook в группе Märgatud Pärnus Майле (имя изменено - прим. ред.). Женщина уточнила, что история случилась несколько дней назад в пярнуском Mini Rimi, расположенном в центре города.

По словам женщины, беглый поход за покупками принял неожиданный оборот, когда на выходе из магазина она увидела незнакомую женщину, идущую в 200 метрах с собачьим поводком в руке. . «Моей первой мыслью было, что собака сорвалась с поводка, но потом я увидела ее...», - описывает он случившееся, добавляя, что побежала за ней с криками. «Что ты делаешь, куда ты ведешь мою собаку».

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