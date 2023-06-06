Видят любого насквозь: какие знаки Зодиака самые проницательные

Чувствительность и интуиция часто воспринимается, как нечто, связанное с магическими способностями. Астрологи же убеждены, что такой дар, как проницательность, человек получает при рождении от своего созвездия-покровителя.

Главред расскажет, какие знаки Зодиака - самые проницательные.

Водолеев из-за их обаяния Безумного Шляпника и бешенной харизмы редко воспринимают всерьез. Меж тем они, осознанно отказываясь от шаблонного мышления, подмечают то, что недоступно другим. Имея при этом острый ум, Водолеям несложно собрать четкую картинку происходящего из того, что они увидели и услышали. Поэтому обманывать их бессмысленно: если они не используют свои знания против вас, это не значит, что они ничего о вас не знают.

Рожденные под знаком Девы - отличные аналитики, которые, если потребуется, могут отбросить все эмоции, и скрупулезно собирать информацию по крупицам. При этом они наделены сильной интуицией, которая позволяет им не только четче остальных осознавать настоящее, но и просчитывать будущее на несколько шагов вперед.