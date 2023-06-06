Оксана Тандит представит свою коллекцию одежды «Кабинет министров»

В эту пятницу в рамках Эстонского фестиваля моды один из самых самобытных эстонских модельеров Оксана Тандит представит свою новую коллекцию. «Кабинет министров» - это творческое видение дизайнера эстонского правительства, где все министры - женщины.
«Мой дизайн всегда был вдохновлен умными, сильными и харизматичными женщинами и предназначен для ношения умными, сильными и харизматичными женщинами, и идея о том, что однажды в Эстонии будет правительство, состоящее только из женщин-министров, казалась мне очень захватывающей. В коллекции 15 комплектов, как и министров в правительстве моей мечты, в дополнение к уже существующим, министру предпринимательства и экспорта и министру креативной экономики. Я выбрала для коллекции классически элегантные, но современные модели, которые могли бы характеризовать стиль одежды каждой предприимчивой женщины, будь она активна в политике или в любой другой сфере жизни. Я бы очень хотела, чтобы было услышано сообщение о том, что эстонские женщины полностью готовы представлять нас во всех отношениях и руководить различными аспектами жизни Эстонии, а также быть лучшими послами в том, чтобы нести эстонский дизайн в мир», – сказала Оксана Тандит.
Хотя каждый набор коллекции создан как уникальная дизайнерская работа, они также функционируют как единое эстетическое целое. В видении дизайнера, например, министру образования мог бы подойти двубортный пиджак в клетку, тогда как министра культуры он видит в брючном костюме из муслина с волнующими акцентированными краями, а министра иностранных дел, в свою очередь, мог бы представить Эстонию в сине-черно-белом платье с изысканными линиями.
Как свойственно дизайнеру, коллекция выполнена только из 100% натуральных высококачественных тканей, используются шелк, тонкая шерсть, шерстяной креп и т.д. Умение Оксаны подчеркивать детали и сочетать классически элегантную линию с современной игривостью делает коллекцию одновременно современной и долговечной, способной радовать владельца долгие годы. Что касается узоров, мы видим квадраты, полосы, полосы и цвета белого, черного и синего цветов с акцентом яркой фуксии.
В свежей коллекции вы найдете универсальный выбор для представительского женского гардероба: стильные костюмы, платья-рубашки длины миди, юбки в складку, удлиненные жилеты, которые можно сочетать как с блузами, так и с трикотажем, модные брюки и шикарные вечерние платья. Коллекцию дополняют специально разработанные трикотажные изделия от Анны Верщик и кожаные портфели и украшения от дизайнеров Eesti Disaini Maja.
«Кабинет министров» будет представлен в пятницу, 9 июня, на открытии показа мод Антониуса в ERM в Тарту в рамках Фестиваля моды Эстонии, где свои творения представят шесть молодых и талантливых эстонских дизайнеров. Эстонский фестиваль моды объединяет три самых больших показа мод в Южной Эстонии: Mood-Performance-Dance с художественными формами, OmaMood, продвигающий медленную моду, и Antonius, показ мод, посвященный готовой одежде и аксессуарам.
Фотографии коллекции были сделаны Рийной Варол, а ее презентация сопровождается музыкой Модульштейна. После показа новую коллекцию можно будет увидеть в шоу-руме Оксаны Тандит (Торнимяэ, 5) и заказать все ее модели в соответствии с размерами и предпочтениями владельца в отношении выбора ткани и цвета.