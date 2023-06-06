Оксана Тандит представит свою коллекцию одежды «Кабинет министров»

«Мой дизайн всегда был вдохновлен умными, сильными и харизматичными женщинами и предназначен для ношения умными, сильными и харизматичными женщинами, и идея о том, что однажды в Эстонии будет правительство, состоящее только из женщин-министров, казалась мне очень захватывающей. В коллекции 15 комплектов, как и министров в правительстве моей мечты, в дополнение к уже существующим, министру предпринимательства и экспорта и министру креативной экономики. Я выбрала для коллекции классически элегантные, но современные модели, которые могли бы характеризовать стиль одежды каждой предприимчивой женщины, будь она активна в политике или в любой другой сфере жизни. Я бы очень хотела, чтобы было услышано сообщение о том, что эстонские женщины полностью готовы представлять нас во всех отношениях и руководить различными аспектами жизни Эстонии, а также быть лучшими послами в том, чтобы нести эстонский дизайн в мир», – сказала Оксана Тандит.