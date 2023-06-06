«Я много чего знаю о ней и она обо мне». Вайкуле прокомментировала слухи о том, что Ротару с ней не общается

«Почему не общается? Общается. У нас не произошло это общение. Мы только один раз во время войны общались. При том Софа – она такая... Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей и она в ней живет. И ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. Но когда началась война, я ей звонила. И мы говорили с ней. Она была в ужасном состоянии из-за этого. У нас достаточно близкие отношения – я много чего знаю о ней и она обо мне», – рассказала Вайкуле.