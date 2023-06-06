Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью, которое 3 июня опубликовано на YouTube-канале «И грянул Грэм», опровергла слухи о том, что украинская певица София Ротару с ней не общается, пишет Гордон.
«Я много чего знаю о ней и она обо мне». Вайкуле прокомментировала слухи о том, что Ротару с ней не общается
«София Ротару не общается с вами. Если правда то почему?» – спросил у певицы журналист.
«Почему не общается? Общается. У нас не произошло это общение. Мы только один раз во время войны общались. При том Софа – она такая... Я ее очень люблю, она очень хорошая. Она окружена семьей и она в ней живет. И ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу. Но когда началась война, я ей звонила. И мы говорили с ней. Она была в ужасном состоянии из-за этого. У нас достаточно близкие отношения – я много чего знаю о ней и она обо мне», – рассказала Вайкуле.
По словам Вайкуле, в последний раз она общалась с Ротару в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«Она была в Киеве, когда бомбили. Она говорит: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе, – рассказала Вайкуле. – Я слышала, что она поехала то ли во Львов, то ли... Я не хочу врать».