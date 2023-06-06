Трансгендер в положении вошел в историю: жизнь стала намного лучше, чем была раньше

Путь к беременности

Новость о беременности стала неожиданностью для Логана Брауна и Бейли Миллс. Однажды утром Браун сделал тест на беременность, и он показал положительный результат. Браун говорит, что беременность сначала немного напугала его, потому что он почувствовал, что находится в странном положении.

«Сказать это было поистине трудно, потому что как ты скажешь своему партнеру, что я беремен, но в то же время я твой парень. Когда я разбудил своего партнера, я сначала не мог вымолвить и слова, чтобы сказать это. Все-таки это то, что не принято говорить у мужчин», - вспоминает Браун.

«Жизнь стала намного лучше, чем была раньше. Я могу быть самим собой», - Логан Браун.

После того как Браун объявил о своей беременности, он начала задумываться о том, что станет с его карьерой и реальностью беременного мужчины. Поначалу он и его партнер были немного ошеломлены и шокированы, обоих одолевали противоречивые эмоции.

Время помогло ему принять идею беременности, и Браун чувствовал, что не хочет отказываться от возможности иметь ребенка будучи транс-мужчиной. Он признается, что долгое время испытывал чувство стыда и строгости по отношению к себе, но потом в какой-то момент внутри него что-то щелкнуло.