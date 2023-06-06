Трансгендер в положении вошел в историю: жизнь стала намного лучше, чем была раньше

Британский журнал Glamour создает историю: на обложку журнала был выбран 27-летний писатель-траснгендер Логан Браун. «Я беременный трансгендерный мужчина, и я существую. Кто бы что ни говорил, я буквально живое доказательство», - делиться мыслями Браун. Это первый трансгендер, появившийся на обложке Glamour, пишет Elu24.
Звезда обложки Glamour рассказывает о необычной любви, борьбе с трансфобией и о своем пути к родительству. Браун открыто говорит: «Я беременный трансгендерный мужчина, и я существую. Что бы кто ни говорил, я буквально живое доказательство».
Писатель Логан Браун заявил о себе в марте 2023 года, когда начал вести свой блог «Up The Duff Man», в котором он делился эмоциями и опытом беременного транс-мужчины. Несмотря на желание честно рассказать о своей жизни, Браун и его партнер Бейли Миллс столкнулись с жестокой трансфобией. В знак солидарности фанаты писателя поспешили осудить трансфобных комментаторов, но история Брауна уже получила развитие - пара оказалась в центре внимания.
«Сказать это было поистине сложно, потому что как ты скажешь своему партенру, что я беремен, но в то же время я твой парень», - Логан Браун.
Браун говорит, что семья значит для него очень много, а появление на свет ребенка в прекрасных отношениях - самое лучшее чувство на свете.
«Я чувствую, что мы с партнером можем любить и ценить друг друга, и моя дочь будет расти, зная, что ее всегда будут любить и принимать такой, какая она есть. И я думаю, что это очень важно для нее», - делится мыслями Браун.
Он также отмечает, что когда он был подростком, пожилые люди часто принимали ее за лесбиянку из-за его «мальчишеского» стиля одежды. Однако Браун говорит, что гендер и сексуальность - это две совершенно разные вещи, и люди даже не понимают этого.
Путь к беременности
Новость о беременности стала неожиданностью для Логана Брауна и Бейли Миллс. Однажды утром Браун сделал тест на беременность, и он показал положительный результат. Браун говорит, что беременность сначала немного напугала его, потому что он почувствовал, что находится в странном положении.
«Сказать это было поистине трудно, потому что как ты скажешь своему партнеру, что я беремен, но в то же время я твой парень. Когда я разбудил своего партнера, я сначала не мог вымолвить и слова, чтобы сказать это. Все-таки это то, что не принято говорить у мужчин», - вспоминает Браун.
«Жизнь стала намного лучше, чем была раньше. Я могу быть самим собой», - Логан Браун.
После того как Браун объявил о своей беременности, он начала задумываться о том, что станет с его карьерой и реальностью беременного мужчины. Поначалу он и его партнер были немного ошеломлены и шокированы, обоих одолевали противоречивые эмоции.
Время помогло ему принять идею беременности, и Браун чувствовал, что не хочет отказываться от возможности иметь ребенка будучи транс-мужчиной. Он признается, что долгое время испытывал чувство стыда и строгости по отношению к себе, но потом в какой-то момент внутри него что-то щелкнуло.
«Я подумал, что у меня никогда больше не будет возможности иметь - как у нестандартной пары - ребенка, который биологически будет нашим. Я решил, что смогу наслаждаться процессом беременности, и нам с партнером очень повезло. Я горжусь тем, что мы делаем то, что делаем».
В интервью Логана также спросили, как он справляется с бешеным вниманием, связанным с его беременностью. Мужчина откровенно признается, что получает больше любви, чем ненависти.
«В мои обязанности не входит просвещение людей, но поскольку я так страстно люблю транссексуалов, я чувствую, что должен рассказать свою историю. И это позитивная история», - говорит писатель.
Логан Браун говорит, что теперь у него есть шанс вырастить ребенка, который сможет оставаться верным себе и любить того, кого захочет - он считает, что это очень сильно.
«Я горжусь тем, что я трансгендер. Не каждый трансгендер так скажет, некоторые люди ненавидят тот факт, что они чувствуют, что родились в неправильном теле - и я согласен, это действительно ужасно. То, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться там, где я сейчас, заставляет меня ценить жизнь гораздо больше. Жизнь стала намного лучше, чем была раньше. Я могу быть собой».