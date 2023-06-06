ВИДЕО ⟩ Как выглядит самый большой круизный лайнер в мире

Этот океанский лайнер – настоящий плавучий город. «Симфония» имеет длину 362 метра, ширину 66 метров и высоту 72 метра. Вес судна составляет более 228 тысяч тонн.

На корабле расположены 22 ресторана, 42 бара, 23 бассейна и джакузи, каток, гольф-поле, парк с живой растительностью, театр на 1400 мест, кинотеатр и многое другое.