ВИДЕО ⟩ Как выглядит самый большой круизный лайнер в мире

Круизный лайнер «Симфония морей» является самым большим в мире, он был построен компанией Royal Caribbean International в 2018 году.
Этот океанский лайнер – настоящий плавучий город. «Симфония» имеет длину 362 метра, ширину 66 метров и высоту 72 метра. Вес судна составляет более 228 тысяч тонн.
На корабле расположены 22 ресторана, 42 бара, 23 бассейна и джакузи, каток, гольф-поле, парк с живой растительностью, театр на 1400 мест, кинотеатр и многое другое.
Лайнер вмещает в себя почти 7000 пассажиров и 2500 членов экипажа. Летом «Симфония морей» совершает круизы в акватории Средиземного моря из порта Барселоны, а осенью отправляется в путешествие по Карибскому бассейну.