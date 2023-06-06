ГАЛЕРЕЯ С ПРЕМИИ ГОДА ⟩ Радужным концертом в Таллинне открылась неделя ЛГБТ+ : до гей парада остались считаные дни

Девиз Baltic Pride 2023 – «Один за всех и все за равенство». В этом году ацент делается на том, что ЛГБТ+ люди не одиноки в обществе. Прайд проходит под звездой пересекаемости и солидарности, чтобы показать силу совместных действий и совместного существования.

На открытии Baltic Pride 2023 отметили тех, кто поддерживал ЛГБТ+ людей как словом, так и делом, то есть объявили «Героев Радуги 2023».

Открытие Baltic Pride прошло при поддержке Fotografiska, Министерства социальных дел и правительства США.

Радужные герои 2023

Академическая и исследовательская деятельность

Андреас Калкун

Часто бытует мнение, что ЛГБТ+ люди - это новое явление и что это момент сегодняшнего дня. Однако взгляд на историю показывает, что это, конечно, не так. ЛГБТ+ люди существовали всегда, но их истории часто не записаны в учебниках истории. Андреас Калкун - один из исследователей, поставивших перед собой цель исправить эту ошибку. Он исследовал историю ЛГБТ+ и представил нам свои находки для ознакомления. Андреас - один из авторов книг Эстонской ассоциации ЛГБТ „Kapiuksed valla« и „Kalevi alt välja». Андреас обогатил понимание того, кто такие ЛГБТ+ есть и откуда пришли.

Бизнес и предпринимательство​

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