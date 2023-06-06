Праздничное открытие Baltic Pride и гала-вечер «Герои Радуги» возвращаются в Таллинн спустя шесть лет!
ГАЛЕРЕЯ С ПРЕМИИ ГОДА ⟩ Радужным концертом в Таллинне открылась неделя ЛГБТ+ : до гей парада остались считаные дни
Девиз Baltic Pride 2023 – «Один за всех и все за равенство». В этом году ацент делается на том, что ЛГБТ+ люди не одиноки в обществе. Прайд проходит под звездой пересекаемости и солидарности, чтобы показать силу совместных действий и совместного существования.
На открытии Baltic Pride 2023 отметили тех, кто поддерживал ЛГБТ+ людей как словом, так и делом, то есть объявили «Героев Радуги 2023».
Открытие Baltic Pride прошло при поддержке Fotografiska, Министерства социальных дел и правительства США.
Радужные герои 2023
- Академическая и исследовательская деятельность
Андреас Калкун
Часто бытует мнение, что ЛГБТ+ люди - это новое явление и что это момент сегодняшнего дня. Однако взгляд на историю показывает, что это, конечно, не так. ЛГБТ+ люди существовали всегда, но их истории часто не записаны в учебниках истории. Андреас Калкун - один из исследователей, поставивших перед собой цель исправить эту ошибку. Он исследовал историю ЛГБТ+ и представил нам свои находки для ознакомления. Андреас - один из авторов книг Эстонской ассоциации ЛГБТ „Kapiuksed valla« и „Kalevi alt välja». Андреас обогатил понимание того, кто такие ЛГБТ+ есть и откуда пришли.
- Бизнес и предпринимательство
Sveta бар
Обществу нужно место, где можно собраться вместе и почувствовать себя комфортно и желанно. Место, где каждый может быть самим собой и проводить свои собственные мероприятия. Sveta смогла создать безопасную и гостеприимную среду для сообщества и бесплатно предоставляет свое помещение для проведения важных для сообщества мероприятий. Sveta стала важным местом встреч и способствовала развитию квазикультуры.
- Громкое заявление о себе. «Мой голос»
Алана Прооса
Рассказывать собственные истории - один из самых эффективных способов просвещения людей. Но всегда есть риск. В категории «Мой голос» мы хотим отметить тех, кто осмелился честно и открыто рассказать свою историю. Алана Прооса очень открыто рассказывает о своей жизни, о том, как она пришла к своей идентичности и как это повлияло на ее жизнь, о ненависти, которую она испытала, а также о прямом физическом нападении. Алана - радужный герой в категории собственного голоса или сообщества «я».
- Политика, законотворчество, правительство
Юридическое бюро Liverte
Поскольку законодательство часто бывает неясным или неполным в ситуациях, влияющих на жизнь ЛГБТ+ людей, многие дела приходится решать через суд. С момента своего основания, в партнерстве со стратегической судебной практикой Центра по правам человека, юридическая фирма Liverte отстаивает права уязвимых групп населения, представляя их в суде безвозмездно или за меньшую плату. Там, где государство не справляется со своими обязанностями, Liverte способствует тому, чтобы через судебные решения законы интерпретировались таким образом, чтобы защитить ЛГБТ+ людей. Ливерте - радужный герой в категории «Политика, законотворчество, правительство».
Сигне Риисало
Обычно награды «Радужный герой» вручаются за работу, проделанную в предыдущем году. Но в этом году один человек настолько отличился, что в категории присудили вторую «Радужного героя» в категории «Политика, законотворчество, правительство».
Сигне Риисало решительно отстаивает права ЛГБТ+ людей. Она была сильным и выразительным голосом в СМИ, выступала в Рийгикогу, проводила дебаты и давала интервью в поддержку брачного равноправия. Но она не только выступала за равенство брака. Она также выступала за то, чтобы изменение пола основывалось на самоопределении человека. Сигне Риисало - сильный защитник и настоящий герой радуги.
- СМИ, кампании, информационно-пропагандистская деятельность
Praxis
ЛГБТ+ люди слишком часто вступают в контакт с медицинскими работниками, которые не понимают их или не обладают необходимыми знаниями, чтобы предложить помощь. В худших случаях они сталкиваются и с откровенной враждебностью. Чтобы исправить эту ситуацию, важно просвещать медицинских работников. Praxis работает над повышением осведомленности медицинских работников, чтобы помочь им уважать права ЛГБТК+ людей и быть более осведомленными и внимательными к нашим нуждам. Хорошая работа Praxis с медиками делает их радужными героями в СМИ, кампаниях и пропаганде.
- Этика, мораль и религия
Трийн Кяпп
Христианская церковь придерживается очень разных мнений по вопросам ЛГБТ+, и часто указывается, что ЛГБТ+ не могут быть предоставлены большие права на основе христианства.
В статье Трийн Кяпп «Равенство в браке как христианский принцип» ясно указывалось, почему церковь может поддерживать равенство в браке. Его ясные и хорошо аргументированные рассуждения предлагают поддержку многим христианам, которые хотят видеть более открытую и поддерживающую церковь. При этом Трийн Кяпп был удостоен звания радужного героя в категории этики, морали и религии.
- Образование и молодежь
Центр Peemot
Центр Peemot создал безопасное пространство для всех ЛГБТ+ людей в Тарту. Их мероприятия и группы поддержки объединили множество людей, и центр является хорошим местом для проведения времени для тех, кого не привлекают большие вечеринки. Центр очень популярен среди молодежи, поэтому в этом году они являются героями Радуги в категории «Образование и молодежь».
- Культура
Q-space
Q-space - заметный новичок. За короткое время они провели множество киновечеров с интересными беседами и семинарами. Помимо Таллинна, они также появились в Нарве и Тарту. Q-space привлек большое сообщество волонтеров всех возрастов и национальностей. Гуля Султанова и Манни де Герре, спасибо вам за эту большую работу! Q-space - Радужный герой в категории «Культура».
- Психическое здоровье, Медицина
Майри Каха
Майри Каха услышала о неприятном обращении с транссексуалом при посещении гинеколога и решила создать службу для транссексуалов в клинике сексуального здоровья, которой она руководит. Она выбила финансирование для проекта и теперь транссексуалы могут получать бесплатные услуги по охране сексуального здоровья в клинике сексуального здоровья в Таллинне, если при регистрации они называют себя транссексуалами. Спасибо, Майри, что поддержала старую пословицу "где есть недостаток, приди и помоги". Вы - радужный герой этого года в категории "Психическое здоровье, медицина".
- Дело всей жизни
Гей-христианское сообщество
ЛГБТ+ христиане, как меньшинство, находятся в особенно уязвимом положении. Основанное в 2010 году Христианское братство геев неуклонно работает над тем, чтобы обеспечить безопасное пространство и поддержку для ЛГБТ+ христиан. За 13 лет постоянных действий, поддержки и сплочения своих людей они создали прочное сообщество. Они проводили Европейский христианский форум, их члены выступали в СМИ и своей работой помогли объединить две, казалось бы, противоположные группы.
- Воодушевление года
Лора Барбо
Лаура Барбо - барабанщица и одна из основателей группы Rhythms of Resistance Tallinn. Она уже много лет организует вечеринки Queer Planet и поэтические вечера, работает дизайнером в различных организациях и оказывает поддержку членам сообщества в качестве консультанта по вопросам опыта в Ассоциации ЛГБТ. В этом году она также работала волонтером в качестве сетевого консультанта в ЛГБТ-сообществе. Работая тихо, Лора многое сделала для того, чтобы у сообщества была прочная платформа под ногами, с которой можно лететь к звездам.