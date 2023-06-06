ФОТО И ВИДЕО ⟩ Не зарастет народная тропа: на место снесенного памятника Пушкина люди несут цветы

Сегодня, 6 июня, в парке Кронвальда, на место, где ранее стоял бронзовый Пушкин, принесли его картонный портрет. Люди возложили цветы и зачитали стихотворения поэта на его 244 день рождения. Побывал на месте и наш корреспондент. Он отметил, что акция была санкционированная, ведь к почитателям Пушкина подъехала муниципальная полиция, которая проверила бумажное разрешение на это уличное собрание.

«Стыдно, что сняли Пушкина под покровом ночи. В связи с этим, приходят на память слова Александра Сергеевича: я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Не-ру-ко-творный, понимаете?!» - говорит сопредседатель Пушкинского общества Латвии Светлана Видякина. Когда-то именно она со своими единомышленниками добивалась того, чтобы памятник русскому поэту был установлен в Риге.

Смотрите, какими размышлениями Светлана Видякина поделилась с порталом Limon.ee:

По словам Светланы Видякиной, то, что скульптор Таратынов вложил в бронзовую руку поэту перчатку - оказалась очень символично: «Это символ, что дуэль продолжается, и будет продолжаться. Это дуэль с людьми без совести и без чести. Когда мы открывали памятник, мимо шел учитель со своими школьниками. От неожиданности, что он увидел здесь Пушкина, он просто опустился на колени».

Сопредседатель Пушкинского общества Латвии добавляет:

«Можно демонтировать памятник, уничтожить архивы, даже сжечь книги, но демонтировать поэзию Пушкина невозможно».

Напомним, рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад скульптуру поэта Пушкина, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.

Фото: limon.ee

В Рижской думе отметили, что еще в 2009 году Совет по сохранению и развитию Рижского исторического центра, и Государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда. Поэтому нахождение скульптуры в парке было нарушением правовых актов.

Фото: limon.ee

3 марта Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Среди этих монументов был и памятник Пушкину в парке Кронвальда. 30 мая он был демонтирован, рижское агентство памятников через месяц передаст скульптуру русского поэта Александра Пушкина Союзу художников Латвии.