Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников

По словам звезды, мужчина взял на себе решение вопросов, однако никаких действий по выполнению поручения не совершил. Более того, мошенник даже навредил. Артистка уточнила, что в итоге решила свои проблемы самостоятельно.

Волочкова уточнила, что мужчина взял деньги за якобы решение вопроса, касающегося ее квартир в Астрахани. Позже артистка узнала, что Павлецов был лишен статуса адвоката.

«По отозванной мной доверенности этот Павлецов насовершал много действий против меня в той же Астрахани. Мы все смогли восстановить, но тем не менее», - отметила балерина.

Артистка добавила, что не только она стала жертвой этого мошенника.

Волочкова подала иск на Павлецова. Однако он скрывается от суда в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с чем объявлен в розыск.