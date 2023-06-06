Опять спортсмен: Шакиру заподозрили в новом романе

На этих выходных певица вернулась в Барселону, чтобы лично на время передать детей Жерару Пике: Милан и Саша пока погостят у него. Сама Шакира тем временем отправится в родную Колумбию заботиться о 91-летнем больном отце. Но это далеко не единственная причина визита в город, который, казалось, напоминает знаменитости о болезненном расставании и разбитом сердце, - сообщает Super.
Уже несколько недель в Сети активно обсуждают симпатию Тома Круза к Шакире — их возможный союз так взбудоражил мечтательных фанатов, что они не заметили очевидного. В эти выходные в Испании прошел Гран-при «Формулы-1», в которой участвовал автогонщик Льюис Хэмилтон, уже знакомый поклонникам Шакиры по снимкам с их совместного ужина в Майами. В этот раз доказательства того, что между певицой и пилотом существует нечто большее, чем просто дружба, игнорировать невозможно. На общем снимке, которым поделился певец Мустафа в своем Инстаграме, видно, как автогонщик держит колумбийку за талию.
Впрочем, сказать однозначно, легкий флирт это или начало спасительного для Шакиры романа, пока невозможно. Но если ухаживания и комплименты Тома Круза не обеспечили актеру ни шанса на свидание, то Льюса она подпустила к себе достаточно близко. Теперь сомнений в том, что артистка оправилась после тяжелого расставания, нет. А кто станет новым избранником, судить пока рано.