В дерзком образе и с благими намерениями: 57-летняя Элизабет Херли показала шикарные ноги

«Спасибо, что пригласили меня на вызов. Я горжусь тем, что выпускаю своего внутреннего Элтона в поддержку фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Ценя сострадание и инклюзивность и следя за тем, чтобы никто не был забыт, мы можем покончить со СПИДом еще при жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и выпустите наружу своего внутреннего Элтона!» - написала она.

Херли призвала подписчиков публиковать фото в духе Элтона Джона.

На снимке Херли запечатлена в черных плавках и футболке с надписью The Bitch Is Back. Образ она дополнила белыми ботфортами и шубой.

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м - она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.