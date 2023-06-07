6 апреля в Русском культурном центре (Vene kultuurikeskus) в Таллинне должен был состояться спектакль российского театра «НитьЯ» под названием «Чудотворцы». Затем ту же постановку планировали показать в Тарту, Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве. Однако за два дня до мероприятия появилась информация, что гастроли отменены. В редакцию обратилась читательница, которая купила билеты, а получить за них возврат средств не получается до сих пор.
НИ ПРИЛИВА СЧАСТЬЯ, НИ ДЕНЕГ ⟩ Жительница Эстонии недоумевает, как ей вернуть деньги за билеты подозрительного театра
Несколько культурных центров, где должны были пройти выступления, 4 апреля расторгли договор, так как организатор гастролей не познакомил их с прошлым труппы. Министерство культуры также посчитало, что театру из России сейчас нет места на эстонских сценах, писал Rus.ERR.
В редакцию Limon.ee обратилась Надежда, которая купила билеты на мероприятие, но возврата средств за них не получила до сих пор. «Как получить деньги за отмененный спектакль труппы "НитьЯ", который должен был состояться в начале апреля в пяти городах Эстонии, но, по решению государства, труппе был запрещен въезд в страну. Прошло полтора месяца, были написаны заявления с просьбой о возвращении денег, но воз и ныне там. Этот вопрос волнует многих, он уже поднимался в Интернете, но ответов, к сожалению, никто не знает. Кто должен выплачивать в этой ситуации деньги и когда это будет сделано?» - спрашивает она.
На странице мероприятия на сайте Piletilevi сказано, что организатор просит отправить ему электронной почтой идентификационный номер (ID) билета(-ов) и банковские реквизиты, на которые клиенты хотят получить возврат (номер счета IBAN и имя и фамилию получателя латинскими буквами). Там же сказано, что заявки принимаются и регистрируются до 30 апреля 2023 года, а деньги за билеты будут возвращены до 16 мая 2023 года.
Мы обратились за комментарием к организатору мероприятий и представителю гастролера в Европе Александру Мельнику, который подтвердил, что, действительно, деньги за купленные билеты пока вернули не всем клиентам.
«Дорогие Друзья,
Ситуация с возвратом денег за купленные билеты на отмененные спектакли театра "НитьЯ" следующая:
Германия: все возвраты сделаны в начале мая. Если вдруг кому-то не пришли деньги - просим связаться с организатором Tel/Whatsapp/Viber: +3725629 9775.
Латвия: возвраты сделаны 50% клиентам, остальным планируем вернуть деньги до 16.06.2023. Приносим извинения за задержку.
Эстония: возвраты сделаны 10% клиентам, остальным планируем вернуть деньги до 16.06.2023. Приносим извинения за задержку.
Все заявки, отправленные на электронную почту получены, но из-за большого количества писем нет возможности ответить на каждое из них.
Благодарим за терпение и поддержку. Надеемся, что ситуация изменится и долгожданная встреча с любимым театром состоится в ближайшем будущем. Работаем над этим», - сказал Александр Мельник.
Мы также обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), и нам ответила Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA.
«В этой ситуации потребитель имеет право предъявить претензии к организатору. В зависимости от обстоятельств, потребитель имеет право требовать отказаться от договора, то есть получить возмещение стоимости билета, исправить ситуацию (например, договориться о проведении концерта в другой день) и так далее. Закон не предусматривает конкретного срока возврата денег потребителю в случае расторжения договора. Деньги должны быть возвращены в разумный срок.
Если организатор концерта не удовлетворит жалобу потребителя в разумный срок и потребитель посчитает, что его права нарушены, он может передать спор в Комитет по потребительским спорам, если предприятие зарегистрировано в Эстонии. Если организатор концерта зарегистрирован в стране, не входящей в Европейский Союз, потребителю следует обратиться в орган или организацию по рассмотрению жалоб потребителей в соответствующей стране».