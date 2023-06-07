НИ ПРИЛИВА СЧАСТЬЯ, НИ ДЕНЕГ ⟩ Жительница Эстонии недоумевает, как ей вернуть деньги за билеты подозрительного театра

Мы обратились за комментарием к организатору мероприятий и представителю гастролера в Европе Александру Мельнику, который подтвердил, что, действительно, деньги за купленные билеты пока вернули не всем клиентам.

«Дорогие Друзья,

Ситуация с возвратом денег за купленные билеты на отмененные спектакли театра "НитьЯ" следующая:

Германия: все возвраты сделаны в начале мая. Если вдруг кому-то не пришли деньги - просим связаться с организатором Tel/Whatsapp/Viber: +3725629 9775.

Латвия: возвраты сделаны 50% клиентам, остальным планируем вернуть деньги до 16.06.2023. Приносим извинения за задержку.

Эстония: возвраты сделаны 10% клиентам, остальным планируем вернуть деньги до 16.06.2023. Приносим извинения за задержку.

Все заявки, отправленные на электронную почту получены, но из-за большого количества писем нет возможности ответить на каждое из них.

Благодарим за терпение и поддержку. Надеемся, что ситуация изменится и долгожданная встреча с любимым театром состоится в ближайшем будущем. Работаем над этим», - сказал Александр Мельник.

Мы также обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), и нам ответила Кристина Таммару, руководитель отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA.

«В этой ситуации потребитель имеет право предъявить претензии к организатору. В зависимости от обстоятельств, потребитель имеет право требовать отказаться от договора, то есть получить возмещение стоимости билета, исправить ситуацию (например, договориться о проведении концерта в другой день) и так далее. Закон не предусматривает конкретного срока возврата денег потребителю в случае расторжения договора. Деньги должны быть возвращены в разумный срок.