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Ася, ты приняла предложение? В Таллинне появился очень романтичный плакат с приглашением

Виктория Соломончук
, Журналист
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Плакат на Лаагна-теэ
Плакат на Лаагна-теэ Фото: Limon

При въезде в район Ласнамяэ по Лагна-теэ, со стороны центра, недавно появился невероятно романтичный плакат, который завладел вниманием горожан. Надпись на нем вызывает улыбку и трепет, ведь на фоне заката, лаконично и нежно написано: «Ася, пойдем на свидание».

Этот загадочный и призывающий ко встрече плакат мгновенно зажег огонек любопытства и романтики в сердцах таллиннцев. Кто же такая Ася? Какова история, лежащая за этим простым, но глубоким приглашением на свидание? Кто изменил обыденность на улицах города и наполнил ее магией любви?

Установка плаката на дороге Лагна-теэ – решительный шаг к новой любовной истории. А может это далеко не первый шаг, а были и другие попытки воззвать к сердцу Аси?

В любом случае – поступок достойный и красивый, а сам плакат напомнил жителям столицы, что любовь способна преобразить серость повседневной жизни и принести в нее свежий ветер перемен.

Ася, расскажи нам, пожалуйста, приняла ли ты приглашение? Мы взбудоражены! Нам очень интересно!

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