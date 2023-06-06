Ася, ты приняла предложение? В Таллинне появился очень романтичный плакат с приглашением

При въезде в район Ласнамяэ по Лагна-теэ, со стороны центра, недавно появился невероятно романтичный плакат, который завладел вниманием горожан. Надпись на нем вызывает улыбку и трепет, ведь на фоне заката, лаконично и нежно написано: «Ася, пойдем на свидание».
Этот загадочный и призывающий ко встрече плакат мгновенно зажег огонек любопытства и романтики в сердцах таллиннцев. Кто же такая Ася? Какова история, лежащая за этим простым, но глубоким приглашением на свидание? Кто изменил обыденность на улицах города и наполнил ее магией любви?
Установка плаката на дороге Лагна-теэ – решительный шаг к новой любовной истории. А может это далеко не первый шаг, а были и другие попытки воззвать к сердцу Аси?
В любом случае – поступок достойный и красивый, а сам плакат напомнил жителям столицы, что любовь способна преобразить серость повседневной жизни и принести в нее свежий ветер перемен.
Ася, расскажи нам, пожалуйста, приняла ли ты приглашение? Мы взбудоражены! Нам очень интересно!