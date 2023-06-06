Ася, ты приняла предложение? В Таллинне появился очень романтичный плакат с приглашением

Этот загадочный и призывающий ко встрече плакат мгновенно зажег огонек любопытства и романтики в сердцах таллиннцев. Кто же такая Ася? Какова история, лежащая за этим простым, но глубоким приглашением на свидание? Кто изменил обыденность на улицах города и наполнил ее магией любви?

Установка плаката на дороге Лагна-теэ – решительный шаг к новой любовной истории. А может это далеко не первый шаг, а были и другие попытки воззвать к сердцу Аси?

В любом случае – поступок достойный и красивый, а сам плакат напомнил жителям столицы, что любовь способна преобразить серость повседневной жизни и принести в нее свежий ветер перемен.