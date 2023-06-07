ГОРОСКОП НА 7 ИЮНЯ ⟩ Не игнорируйте советы астрологов!

Ничто не угрожает семейным отношениям, в кругу родственников вы будете чувствовать себя необыкновенно комфортно и уютно. Можно заниматься домашними делами или искать иное применение своим талантам: в любом случае скучным и однообразным этот день вам едва ли покажется!

Рак

Ракам придется решать проблемы личного характера, наводить порядок в романтических отношениях. Ситуация требует от вас обдуманных и точных действий; воздержитесь от голословных утверждений, избегайте театрально-драматических эффектов. Приложенные усилия принесут восхитительные плоды, если вы будете отчетливо представлять себе, что делаете и зачем.

Не стоит рассчитывать на то, что близкие люди догадаются о ваших желаниях или поймут вас с полуслова: не раз и не два вам придется объяснять то, что кажется очевидным. В такой ситуации непросто сохранять спокойствие, но вам это удастся, а потому и день не будет откровенно неудачным.

Лев

Львы столкнутся с проблемами в семье. Разногласия с родственниками весьма значительны; касаются они, в основном, вашего образа жизни и отношения к общим делам. Конфликта можно избежать, если не только спокойно высказать претензии друг к другу, но и постараться осмыслить услышанное. Вам не придется менять свое поведение значительно или отказываться от сложившихся привычек, чтобы воцарился мир - достаточно совсем небольших усилий.