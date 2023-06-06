КАК МИЛО! ⟩ Андрей Зевакин показал, как выглядел в детстве

Ютубер, ведущий и музыкант Андрей Зевакин празднует сегодня свой 27-й день рождения. Посмотрите несколько милых фотографий из его детства!
«Сегодня я отмечаю этот день со своими близкими», - говорит Андрей Зевакин. Именинник делится с Elu24 планами на сегодняшний день.
Он позитивно смотрит в будущее. «Я с нетерпением жду новых приключений и проектов, потому что это то, что ведет меня вперед», - говорит он, выражая свои надежды и ожидания на следующий год жизни.
Чтобы отметить этот особенный день, Зевакин поделился на Instagram фотографиями из своего детства. В своем новом году Андрей Зевакин желает себе выспаться.
А еще Зевакин хочет больше времени проводить с друзьями.
А еще Андрей Зевакин хочет освежить стрижку.
И, в-четвертых, короткая прогулка по парку.