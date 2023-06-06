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КАК МИЛО! ⟩ Андрей Зевакин показал, как выглядел в детстве

Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

Ютубер, ведущий и музыкант Андрей Зевакин празднует сегодня свой 27-й день рождения. Посмотрите несколько милых фотографий из его детства!

«Сегодня я отмечаю этот день со своими близкими», - говорит Андрей Зевакин. Именинник делится с Elu24 планами на сегодняшний день.

Он позитивно смотрит в будущее. «Я с нетерпением жду новых приключений и проектов, потому что это то, что ведет меня вперед», - говорит он, выражая свои надежды и ожидания на следующий год жизни.

Чтобы отметить этот особенный день, Зевакин поделился на Instagram фотографиями из своего детства. В своем новом году Андрей Зевакин желает себе выспаться.

Маленький Андрей Зевакин.
Маленький Андрей Зевакин. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @andreizevakin

А еще Зевакин хочет больше времени проводить с друзьями.

Маленький Зевакин.
Маленький Зевакин. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @andreizevakin

А еще Андрей Зевакин хочет освежить стрижку.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @andreizevakin

И, в-четвертых, короткая прогулка по парку.

Андрей Зевакин в детстве.
Андрей Зевакин в детстве. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @andreizevakin
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