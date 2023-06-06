ВИДЕО ⟩ Бюро ритуальных услуг в ласнамяэской девятиэтажке: такое удивило даже украинца

Первое, на что обращает внимание Олег Евтушенко, сопоставляя рынок Паэ с рынками Запорожья, - чистота. «То, что отличается от моего города - здесь очень-очень чисто. В моем городе Запорожье есть очень много рынков, на которых достаточно грязно», - говорит Олег. Он имеет в виду не только опрятность, но и порядок на рынке: встретить на рынке Анголенко людей в нетрезвом виде или отдыхающих, лежа на траве, - довольно частое явление.

Также в Запорожье популярными остаются ларьки и киоски, которых в Таллинне становиться явно меньше. По словам Олега киоски - это отличная альтернатива магазинам: «Можно по пути встретить случайный киоск и что-нибудь приобрести. Необязательно спешить в магазин».

Бюро ритуальных услуг и ломбард в девятиэтажном доме больше всего удивили нашего героя. «Помни о смерти. Каждое утро идешь на работу и помнишь. Ужас какой-то» - подшучивает Олег. Что касается ломбардов, то в Украине, по словам Олега, вывески коммерческой организаций подсвечиваются разными огоньками, как будто это какой-то развлекательный центр.