Принц Гарри нарушит 130-летнюю королевскую традицию

После публикации скандальных мемуаров принц отхватил от общественности сполна. Гарри осознал ошибку - хотя бы частично - и поднял белый флаг, явившись на коронацию отца. Правда, жажда деятельности в нем, оказалось, все же не угасла, пишет Супер.
Так, вслед за иском на таблоид Daily Mail последовал иск на газету Daily Mirror. Причина обоих - незаконный сбор информации и, как следствие, приступы депрессии и паранойя у героя публикаций. С первым изданием суд длится уже больше года, поэтому в случае со вторым Гарри решил сразу взять все в свои руки.
Герцог Сассекский станет первым членом британской королевской семьи за 130 лет, который даст показания в суде без посредников, пишет Reuters. С 1890 года Виндзоры избегали участия в судебных тяжбах из-за большого шанса понести репутационные риски. Но Гарри ведь терять уже нечего.
Фанаты уверены: это решение может сыграть против принца. Опыт показал, что Гарри часто лучше помолчать. Ляпнуть что-то невпопад, пытаясь вызвать жалость к себе, - его стиль. Например, во время слушания по делу о взломе компанией News Group Newspapers (да-да, еще одному) Гарри заявил, что его брат Уильям - первый в списке наследник престола - взяточник. Как бы там ни было, до сих пор надеемся, что герцог Сассекский осознает, что делает.