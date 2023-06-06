Принц Гарри нарушит 130-летнюю королевскую традицию

Так, вслед за иском на таблоид Daily Mail последовал иск на газету Daily Mirror. Причина обоих - незаконный сбор информации и, как следствие, приступы депрессии и паранойя у героя публикаций. С первым изданием суд длится уже больше года, поэтому в случае со вторым Гарри решил сразу взять все в свои руки.

Герцог Сассекский станет первым членом британской королевской семьи за 130 лет, который даст показания в суде без посредников, пишет Reuters. С 1890 года Виндзоры избегали участия в судебных тяжбах из-за большого шанса понести репутационные риски. Но Гарри ведь терять уже нечего.