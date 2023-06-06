«Очень много машин, сирены ревут уже 30 минут. Что-то где-то случилось?» - спросил читатель, который вчера совершал вечернюю прогулку, отмечая, что в течение получаса по Мере пуйестеэ в Таллинне на скорости мчатся машины спасательных служб. По словам представителей Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента, вызов был сделан на заправочную станцию, где из вентиляции шел дым, пишет Elu24.
«Очень много машин, сирены ревели 30 минут» На пожар на заправочной станции в центре Таллинна отреагировали усиленным составом
«Я отправился на вечернюю прогулку, а уже на протяжении получаса по Мере пуйестеэ мчатся полицейские машины, скорая помощь, пожарная бригада... что происходит? По крайней мере, десять машин уже проехали, в новостях ничего нет», - говорит житель Таллинна.
«Все они едут от Мере пуйестеэ в сторону Нарвского шоссе. Там очень много машин, сирены уже минут 30 ревут», - говорит человек с места событий.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, из вентиляции автозаправочной станции Olerex на улице Ахтри шел дым, и большое количество оперативных машин, скорее всего, связано с инцидентом.
«На улице Ахтри действительно произошел инцидент», - также сообщили в спасательном управлении. «По всей видимости, остатки жира загорелись в вентиляции. Туда и прибыли спасатели бригад Кесклинна, Лиллекюла и Ласнамяэ. Никто не пострадал, и ничего страшного не произошло», - подтверждают в Спасательном департаменте.