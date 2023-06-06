«Очень много машин, сирены ревели 30 минут» На пожар на заправочной станции в центре Таллинна отреагировали усиленным составом

«Я отправился на вечернюю прогулку, а уже на протяжении получаса по Мере пуйестеэ мчатся полицейские машины, скорая помощь, пожарная бригада... что происходит? По крайней мере, десять машин уже проехали, в новостях ничего нет», - говорит житель Таллинна.

«Все они едут от Мере пуйестеэ в сторону Нарвского шоссе. Там очень много машин, сирены уже минут 30 ревут», - говорит человек с места событий.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, из вентиляции автозаправочной станции Olerex на улице Ахтри шел дым, и большое количество оперативных машин, скорее всего, связано с инцидентом.

«На улице Ахтри действительно произошел инцидент», - также сообщили в спасательном управлении. «По всей видимости, остатки жира загорелись в вентиляции. Туда и прибыли спасатели бригад Кесклинна, Лиллекюла и Ласнамяэ. Никто не пострадал, и ничего страшного не произошло», - подтверждают в Спасательном департаменте.