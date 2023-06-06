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Астролог Глоба предсказала одному знаку Зодиака черную полосу в июне

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Наступивший июнь принесет одному из знаков Зодиака много неприятностей, предупреждает известный астролог Тамара Глоба на своем Telegram-канале.

Этот знак - Весы. Хотя с деньгами у представителей знака все будет в порядке, их личная жизнь в начале лета не заладится. Планы в это время лучше не строить, а на возникающие проблемы реагировать как можно быстрее.

Черная полоса может серьезно отразиться на психическом состоянии Весов, у них могут сдать нервы. Астролог советует им собраться с силами и пережить это непростое время.

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