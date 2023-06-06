Олег Скрипка и «Воплі Відоплясова» готовят два концерта для жителей Эстонии

Тур насчитывает несколько городов, в балтийской части которого группу можно будет услышать в Вильнюсе, Риге, Таллинне и Нарве. Ставим в календарь эстонские даты: Таллинн - 28 июля в концертном зале «Cathouse», Нарва - 29 июля со дворе VabaLava.

«Воплі Відоплясова» во главе с Олегом Скрипкой - создатели украинского рок-н-ролла и неостиля этно-рок. Они первыми спели рок по-украински за пределами родины. Сегодня «ВВ», как их называют поклонники - один из самых популярных в мире украинских рок-групп и дает более 200 концертов в год.