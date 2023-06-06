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Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» актриса Лилита Озолиня

Limon.ee
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Фото: Кадр из сериала "Долгая дорога в дюнах".

Латышская актриса ушла из жизни в возрасте 75 лет.

На 76-ом году жизни скончалась латышская актриса Лилита Озолиня. Грустную новость передал театр, где работала актриса. В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы, а также поклонникам ее таланта.

Ее называли «дивой и легендой художественного театра». Актриса получила известность благодаря главной роли в сериале «Долгая дорога в дюнах». Сама актриса признавалась, что для нее это не просто какая-то очередная роль, а «долг ее жизни и души», который она возвращает своим родителям.

А вот дебютировала она в роли Велты в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно».

Лилита Озолиня была уроженкой Риги. У нее осталась дочь по имени Лилиана.

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