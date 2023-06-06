Умерла звезда фильма «Долгая дорога в дюнах» актриса Лилита Озолиня

На 76-ом году жизни скончалась латышская актриса Лилита Озолиня. Грустную новость передал театр, где работала актриса. В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы, а также поклонникам ее таланта.

Ее называли «дивой и легендой художественного театра». Актриса получила известность благодаря главной роли в сериале «Долгая дорога в дюнах». Сама актриса признавалась, что для нее это не просто какая-то очередная роль, а «долг ее жизни и души», который она возвращает своим родителям.

А вот дебютировала она в роли Велты в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно».