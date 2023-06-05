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ФОТО ⟩ Принцесса Евгения во второй раз стала матерью и показала лицо новорожденного сына

Limon.ee
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Принцесса Евгения
Принцесса Евгения Фото: Yui Mok

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, во второй раз стала матерью.

Об этом она сообщила 5 июня, опубликовав в Instagram фото новорожденного ребенка, а также снимок, на котором изображен ее старший сын возле кровати с младшим братом.

Фото: Princess Eugenie/Buckingham Palace

По словам принцессы Евгении, она родила сына 30 мая. Вместе с мужем, британским бизнесменом Джеком Бруксбэнком они назвали ребенка Эрнест Джордж Ронни.

Фото: Princess Eugenie/Buckingham Palace

«Оги уже нравится быть старшим братом», - подписала она снимки.

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