ФОТО ⟩ Принцесса Евгения во второй раз стала матерью и показала лицо новорожденного сына

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, во второй раз стала матерью.
Об этом она сообщила 5 июня, опубликовав в Instagram фото новорожденного ребенка, а также снимок, на котором изображен ее старший сын возле кровати с младшим братом.
По словам принцессы Евгении, она родила сына 30 мая. Вместе с мужем, британским бизнесменом Джеком Бруксбэнком они назвали ребенка Эрнест Джордж Ронни.
«Оги уже нравится быть старшим братом», - подписала она снимки.