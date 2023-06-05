Парамедик предупреждает: никогда не сажайте ребенка в автокресло в этой одежде

Пост Никки Юркуц просмотрели сотни тысяч раз, и родители благодарны за него, говоря: «Мы никогда бы не подумали об этом».

Женщина, которая раньше работала фельдшером, предупреждает, что во время движения обязательно нужно снимать с ребенка дутую куртку. «Обязательно снимите куртку или дутую жилетку, прежде чем пристегнуть ребенка в автокресле», - предупреждает Никки Юркуц.

По правилам безопасности ремни должны плотно прилегать к телу ребенка для того, чтобы работать максимально эффективно. Если между ребенком и ремнями образуется зазор, то в случае столкновения ребенок с большей вероятностью может выскользнуть из ремней и из кресла. «Это означает, что серьезные травмы могут быть получены даже при столкновении на низкой скорости», - предупреждает парамедик.

Для тех, кто беспокоится, что их ребенку будет слишком холодно в машине без куртки, у Никки также есть совет: чтобы малыш не замерз можно использовать шерстяной свитер, теплые носки, дополнительный подогрев в автомобиле. Малыша сначала стоит пристегнуть, а потом уже укрыть одеялом.