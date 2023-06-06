ГОРОСКОП НА 6 ИЮНЯ ⟩ Избегайте занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками

Романтические отношения гармоничны и доверительны, однако порой они будут казаться вам прохладными. Стремясь к сильным переживаниям, не забывайте об осторожности – эмоции могут оказаться негативными. День подходит для творческих занятий, могут открыться неожиданные таланты.

Весы

Представителей данного знака ожидают необыкновенные романтические приключения. Нежные чувства зарождаются в вашем сердце легко и не остаются безответными. Порой вы забываете о здравом смысле; сегодня неприятностей можно не опасаться, но в дальнейшем чрезмерная легкость принятия решений окажется некстати. Порадует общение с родственниками и старыми друзьями, возможно получение приятных известий.

День подходит для неутомительной работы, занятий, которые не отнимают много сил. Звезды советуют не отказывать себе в культурных развлечениях – посещение театра, музея, концерта очень желательно.

Скорпион

Можно добиться чудесного результата во многих делах, важные победы будут даваться вам легко. Вероятно улучшение финансового положения, решение имущественных проблем. Вы сможете гордиться своими достижениями, если сегодня сосредоточитесь на воплощении в жизнь своих самых смелых идей. Звезды обещают, что в бескорыстных помощниках и союзниках недостатка не будет.

В семье царит взаимопонимание, но некоторые старые проблемы все же дают о себе знать. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, обсуждать разные аспекты своих отношений, но вскоре, ко всеобщей радости, воцарятся мир и согласие.

Стрелец