ВИДЕО ⟩ Недетские страсти: на парковке в Ласнамяэ женщина застала схватку между зайцем и вороной

Видео было снято нашей читательницей Ксенией , которая спокойно направлялась домой в воскресенье в полдевятого вечера домой, как вдруг заметила необычную картину. В одном из дворов района Ласнамяэ на парковке состоялся поединок между вороной и зайцем.

Глядя на видео, вспоминается картина из фильма про Дикий Запад. С одной стороны парковки сидит заяц, а с другой стороны - ворона. Медленным шагом ворона подходит к сидящему неподвижно зайцу и неожиданно начинает каркать, да ещё так пугающе, словно пытается вызвать духов. Заяц не испугался жутких возгласов птицы и даже попытался атаковать ворону. Но что-то пошло не так, и пушистому зверю пришлось бежать с поля боя.