ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полицейский оркестр и полный зал детей: смотрите, что творилось в Русском театре

Это увлекательная, остроумная и очень познавательная история «выросла», из книжки эстонской детской писательницы Леэло Тунгал «Пошли смешинки на певческий праздник» и большого желания Русского театра рассказать о красивых народных традициях нашей страны. Спектакль и встреча с писательницей прошла на прошлой неделе в стенах Русского театра. Смотрите галерею!

Леэло Тунгал - классик эстонской детской литературы, мастер детских языковых игр, словообразований, ритмических находок; она умеет воспитывать своими стихами не только детей, но и их родителей. Автор множества рассказов, детских стихов и сказок, а также стихотворений для взрослых и оперных либретто, основатель и главный редактор журнала «Hea Laps».