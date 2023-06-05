Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт

Как сообщают журналисты, 84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы. Говорят, актриса находится в отделении реанимации.

По предварительным данным, у пациентки подозревают инсульт. Некоторые пишут и о нарушении мозгового кровообращения. «Находится на плановом обследований в одном из лучших лечебных учреждений», - прокомментировала дочь звезды Ольга.

Напомним, что актриса попала в больницу из-за проблем с сердцем также в 2019 году. По слухам, тогда Федосеева-Шукшина пережила инфаркт, у нее отказали ноги. «Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», - отрицал неприятные предположения Бари Алибасов.

Здоровье звезды пошатнулось и после семейных дрязг. Лидия Николаевна в напряженных отношениях с наследниками из-за недвижимости. Единственная, кто до сих пор поддерживает артистку - младшая дочь Ольга.