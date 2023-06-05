В Таллинне – с июля. Украинская «Мавка» в кинотеатрах Европы собирает полные залы, США на очереди

Мультфильм уже установил не один рекорд по раскупленным билетам в Европе. На очереди - США.
Украинская «Мавка. Лесная песня» была представлена на экранах кинотеатров США. Анимационный фильм уже стал одним из самых кассовых в Украине и в Европе, на очереди - покорение американского рынка.
Премьера «Мавки» в США состоялась еще 24 мая. С тех пор на показы регулярно ходят не только украинцы, проживающие за границей, но и американцы.
«Леся Украинка меньше переведена, менее известна, но она является настоящей европейкой в лучшем смысле этого слова: человек, владевший восемью иностранными языками, в совершенстве знавший европейскую культуру. Поэтому, когда мы здесь этим прекрасным мультфильмом сегодня напоминаем американцам, что мы - часть европейской культуры, когда мы знакомим их с нашим творчеством, то мы еще раз подчеркиваем, что Украина жива и будет вечно жить, потому что у нее в сердце есть то, что не умирает», - сказала советница посольства Украины в США Екатерина Смаглий в комментарии «Радіо Свобода».
Ранее УНИАН писал, что «Мавка. Лесная песня» побила рекорд и стала самым кассовым украинским фильмом. Как сообщили создатели, «Мавка» обогнала «Бешеную свадьбу», «Захара Беркута» и многие другие фильмы. Анимационный фильм уже собрал на 10 миллионов больше комедии «Я, ты, он, она».