В Таллинне – с июля. Украинская «Мавка» в кинотеатрах Европы собирает полные залы, США на очереди

«Леся Украинка меньше переведена, менее известна, но она является настоящей европейкой в лучшем смысле этого слова: человек, владевший восемью иностранными языками, в совершенстве знавший европейскую культуру. Поэтому, когда мы здесь этим прекрасным мультфильмом сегодня напоминаем американцам, что мы - часть европейской культуры, когда мы знакомим их с нашим творчеством, то мы еще раз подчеркиваем, что Украина жива и будет вечно жить, потому что у нее в сердце есть то, что не умирает», - сказала советница посольства Украины в США Екатерина Смаглий в комментарии «Радіо Свобода».