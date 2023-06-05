ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Как в период бешеных цен на полеты из Таллинна путешествовать недорого? ТОП-5 важных советов

Нужно понимать, что каждый раз, когда вы хотите сэкономить, то вам придется больше работать самому. Так и с путешествиями. Хотите отдохнуть подешевле, будьте готовы потратить время и силы. Но это будет очень приятная трата времени.

Итак, недавно пользователи соцсетей массово жаловались на то, что перелеты в Тбилиси из Таллинна и обратно в летнем сезоне 2023 года очень дорогие, точно так же можно сказать и о самолетах до Барселоны, даже лоукостером лететь из эстонской столицы нынче очень накладно. Речь идет о сумме примерно 1000 евро за двоих туда-обратно. Но для таких дорогих перелетов нужны либо сбережения, либо очень высокая зарплата. Как летать по миру не за 1000 евро, а значительно дешевле?

Совет первый. Запаситесь временем

Если прямые рейсы из Таллинна стоят слишком дорого, найдите билеты с одной или двумя пересадками, они могут стоить на несколько сотен евро дешевле. Да, перелет может в таком случае занять больше времени, но очень часто это только плюс, появляется возможность посмотреть еще одну страну или город, где вы никогда не были. Для поиска рейсов с пересадками лучше всего подойдет сайт skyscanner, который можно переключить также на русский язык. На этом сайте вы найдете только достоверных посредников, через которые можно купить дешевые авиабилеты.