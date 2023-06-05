Многие наши соотечественники только сейчас задумались о том, куда же поехать в отпуск. Начало лета в Эстонии и прогнозы синоптиков на ближайшее время не внушают оптимизма, а мерзнуть не хочется. Билеты на самые популярные курорты стоят баснословных денег. Я тоже не люблю платить по 500-1000 евро только за перелет, поэтому прекрасно понимаю тех, кто не готов отдать такую сумму. Как же слетать на отдых, не набрав при этом быстрых кредитов, и не оказаться в итоге по путевке в Турции (ничего против этой страны не имею), расскажу в своем предотпускном материале.
ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Как в период бешеных цен на полеты из Таллинна путешествовать недорого? ТОП-5 важных советов
Нужно понимать, что каждый раз, когда вы хотите сэкономить, то вам придется больше работать самому. Так и с путешествиями. Хотите отдохнуть подешевле, будьте готовы потратить время и силы. Но это будет очень приятная трата времени.
Итак, недавно пользователи соцсетей массово жаловались на то, что перелеты в Тбилиси из Таллинна и обратно в летнем сезоне 2023 года очень дорогие, точно так же можно сказать и о самолетах до Барселоны, даже лоукостером лететь из эстонской столицы нынче очень накладно. Речь идет о сумме примерно 1000 евро за двоих туда-обратно. Но для таких дорогих перелетов нужны либо сбережения, либо очень высокая зарплата. Как летать по миру не за 1000 евро, а значительно дешевле?
Совет первый. Запаситесь временем
Если прямые рейсы из Таллинна стоят слишком дорого, найдите билеты с одной или двумя пересадками, они могут стоить на несколько сотен евро дешевле. Да, перелет может в таком случае занять больше времени, но очень часто это только плюс, появляется возможность посмотреть еще одну страну или город, где вы никогда не были. Для поиска рейсов с пересадками лучше всего подойдет сайт skyscanner, который можно переключить также на русский язык. На этом сайте вы найдете только достоверных посредников, через которые можно купить дешевые авиабилеты.
Он выдает результаты по любым направлениям, в среднем столбике указана самая дешевая цена. Если там разумное количество часов - от 6 до 10 (не имею в виду полет в США), то такой вариант весьма хорош. Главное помнить, что при покупке билетов здесь вы сами полностью за всё отвечаете, если первый рейс задержится, и вы не успеете на второй, никто вам ничего не возместит, если, конечно, не приобретете дополнительную страховку.
Время ожидания пересадки лучше выбирать от 2 часов и более, так больше шансов, что всё пойдет по плану. Стыковочные рейсы лучше не осуществлять через страны, в которых придется пройти паспортный контроль, или запастись большим количеством времени - от 3-4 часов между рейсами. Например, в Великобритании сотрудники аэропортов, как правило, не расторопные.
Совет второй. Не бронируйте билеты напрямую через сайт авиакомпании
Как правило, исходя из моей практики, билеты на официальном сайте авиакомпании стоят дороже, чем на том же skyscanner, но бывают исключения. На сайтах посредников, с которыми сотрудничает данный портал, авиабилеты дольше могут оставаться более дешевыми. Предположим, билет пять минут назад на сайте авиакомпании стоил 100 евро, но вдруг, пока вы искали банковскую карту, повысился до 120. Есть шанс, что skyscanner всё еще показывает старую цену. Особенно это хорошо заметно, когда вы хотите куда-то полететь в последний момент и тарифы меняются ежесекундно.
Кроме того, сайт конкретной авиакомпании не составляет сложных маршрутов, поэтому более дешевые рейсы с пересадкой там не отображаются. Потому что подобные перелеты могут осуществляться двумя разными авиакомпаниями.
Совет третий. Что там из Риги?
Многие жители Эстонии уже полюбили перелеты из Риги. Оттуда, как правило, дешевле и прямые рейсы, и сложные, включающие одну или несколько пересадок. Недавно смотрел для знакомых перелеты в Барселону, из Таллинна это были неслыханные цены, что-то около 400 евро на одного человека туда-обратно, из Риги такой же рейс обходился в 180 евро. Даже если сюда добавить 40 евро за автобус до Риги и обратно, это всё равно получается существенно дешевле.
Кроме того, из Риги в принципе больше рейсов и такой лоукостер как Ryanair не закрывал большую часть своих линий, хотя бы поэтому там уже не так дорого, как у нас.
Совет четвертый. На других языках может быть дешевле!
Skyscanner сам не продает билеты, он предлагает возможность купить их через посредников, которым можно доверять. Самые популярные - это Kiwi и Trip.com. Со вторым я недавно сам заметил очень интересный нюанс. Если ты выбираешь в настройках Францию и французский язык, то все перелеты, как правило, на 20 евро дешевле, то есть при рейсе туда-обратно вы экономите на французском языке до 40 евро. Если выбрать Испанию и испанский язык, цены тоже будут дешевле, чем на английском или русском. Как долго продлится данная акция, сказать не могу.
Совет пятый. Пробуйте с разных устройств, иногда в течение нескольких дней
Не всегда даже громкие заявления авиаперевозчиков о временных акциях и скидках значат, что, например, через неделю авиабилеты в нужном вам направлении подорожают существенно. Очень много случаев, когда цены снижались непосредственно перед самой поездкой. Это лотерея, повезет-не повезет. И я обычно мониторю цены на нужный мне рейс в течение недели, а то и двух. Часто бывало так, что я смотрел утром, и цена была выше, чем вечером того же дня.
Если вы подключили всю семью искать авиабилеты одновременно, цены могут взлететь молниеносно за считанные минуты. Интернет-разум понимает, что есть спрос, отсюда и регулирует цены. Но обычно где-то через сутки, а то и через несколько часов цены вновь падают, иногда даже до более низкой отметки, чем были раньше.
Бонусный совет. Исследуйте мир и проверяйте цены на отели
Не спешите ехать туда, куда собрались все ваши друзья, изучайте мир. Поищите что-нибудь необычное, быть может, не самое туристическое, не бойтесь экспериментировать и быть в своем выборе первыми. В такие места билеты могут быть значительно дешевле. Кроме того, до покупки билетов куда-либо, изучите, как там дела с отелями. Возьмем тот же Париж или Вену. Туда можно сравнительно недорого долететь из Таллинна или Риги, в лучшие дни билеты обходятся путешественникам до 100 евро в оба конца. Но отели в этих городах съедят весь ваш отпускной бюджет.
Не всегда дешевые авиабилеты означают, что эта страна недорогая. Я бы сказал, наоборот. Чем дешевле билеты, тем дороже страна. Так было обычно в моей практике.