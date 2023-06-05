Любимицы фортуны из Ида-Вирумаа выиграли такие призы, что все могут только позавидовать

Татьяна не смогла сама приехать за подарочной картой, поэтому ей помогла в этом дочь. По словам дочери, Татьяна - любимица фортуны, поэтому она не пропускает ни одного розыгрыша: «Моя мама очень азартный и, судя по всему, очень везучий человек. В тот вечер мы с ней вдвоем одновременно отправили код и потом, спустя время, она мне звонит, вся трясется и говорит «Ты не поверишь, я выиграла!».