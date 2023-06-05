Любимицы фортуны из Ида-Вирумаа выиграли такие призы, что все могут только позавидовать

Победителями последнего этапа эсэмэс-игры «Включайте, наслаждайтесь и выигрывайте» стали жительницы Ида-Вирумаа - Татьяна, получившая подарочную карту в магазин техники iDeal на сумму 500 евро и Галина, обладательница нового iPad Air.
Татьяна не смогла сама приехать за подарочной картой, поэтому ей помогла в этом дочь. По словам дочери, Татьяна - любимица фортуны, поэтому она не пропускает ни одного розыгрыша: «Моя мама очень азартный и, судя по всему, очень везучий человек. В тот вечер мы с ней вдвоем одновременно отправили код и потом, спустя время, она мне звонит, вся трясется и говорит «Ты не поверишь, я выиграла!».
Потратить подарочную карту Татьяна собирается на новое мобильное устройство.
Галина же, в свою очередь, отправляла эсэмэс даже несколько раз и очень ждала звонка. Как только Галина узнала о победе, то сразу же приехала за долгожданным призом. На «Канале 7» она смотрит передачи «Новости в 7», «Ровный час» и фильмы.
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