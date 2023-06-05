Беременная Лена Катина рассекретила пол и имя будущего ребенка

До этого счастливого события они решили раскрыть пол и имя ребенка. Лена Катина сообщила, что у нее родится сын. Важная миссия по выбору имени в семье была поручена отцу, который пожелал назвать мальчика Демьяном. При этом певица уточнила, что окончательное решение предстоит принять ее старшему сыну Саше: ему нужно определиться, будет ли брат Демьяном или Димьяном.