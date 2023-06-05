Беременная Лена Катина рассекретила пол и имя будущего ребенка

Солистка группы t.A.T.u Лена Катина беременна вторым ребенком. Появление малыша певица и ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов ожидают уже через 3-4 недели, пишет super.ru.
До этого счастливого события они решили раскрыть пол и имя ребенка. Лена Катина сообщила, что у нее родится сын. Важная миссия по выбору имени в семье была поручена отцу, который пожелал назвать мальчика Демьяном. При этом певица уточнила, что окончательное решение предстоит принять ее старшему сыну Саше: ему нужно определиться, будет ли брат Демьяном или Димьяном.
Также Лена рассказала, что непосредственное участие в родах муж принимать не будет. Пара решила отказаться от партнерских родов, поэтому в момент рождения малыша Дмитрий будет находится в соседней палате, а не держать певицу за руку.