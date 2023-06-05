«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

По словам Татума, справиться с ролью отца-одиночки было непросто. Отвечая на вопрос ведущего о том, хорошим ли он родителем себя считает, Татум ответил: «Понятия не имею. Я просто пытаюсь выжить».

«Когда я понял, что у меня будет ребенок, я подумал: "Что ж, хорошо, я буду родителем". А потом, когда дети становятся старше, вы начинаете понимать: "О, я должен установить какие-то рамки". А дети, хотя они не хотят никаких рамок, в то же время они хотят их. Ее тревога снижается и уровень стресса снижаются, когда она просто понимает правила», - рассказал он. По его словам, эти правила обычно касаются домашних дел. «Ты всегда должна нести свою тарелку в раковину, ты должна собирать свою одежду, ты должна чистить зубы - все это действительно обычные, простые вещи».

Он отметил, что никогда не задумывался о том, что станет отцом-одиночкой.

«Быть отцом-одиночкой - этого не было в планах, по крайней мере в моих. И я очень нервничал. Я все время думал: "Она девочка". Я смотрел на Youtube, как заплести ей волосы. Я не хотел быть отцом, который привел ее в школу в таком виде, как будто она только что спала на улице».

Он отметил, что его новая детская книга «Единственная и неповторимая Спаркелла и большая ложь», которая вышла несколько дней назад, была основана на его личном опыте взаимодействия с дочерью. «Эта серия о том, что я действительно понял, как разговаривать с маленькой девочкой». Он рассказал о своей дочери: по его словам, Эверли очень любит все волшебное и кельтскую музыку, а также мечтает побывать на концерте Тейлор Свифт.

С актрисой Дженной Дьюэнн Татум познакомился в 2006 году на съемках фильма «Шаг вперед», тогда же они начали встречаться, а спустя три года поженились. В 2018 году они объявили о разводе.