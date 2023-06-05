Доступно каждому: писатель Алекс Дубас на спектакле в Таллинне расскажет, где искать счастье

Два часа вы будете грустить и смеяться. Вспоминать сокровенное и думать о самом главном. И это все - на выступлении писателя, теле- и радиоведущего, актера, путешественника Алекса Дубаса, которое пройдет 15 июня в ночном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall. Начало в 20.00
Вы погрузитесь в «Моменты счастья» Михаила Жванецкого, Вахтанга Кикабидзе, Сергея Юрского и многих других в исполнении специально приглашенных гостей и самого маэстро.
Нас ждет тонкий спектакль, в котором неповторимый рассказчик Алекс Дубас мастерски подведет к мысли, что счастье везде и доступно каждому. Оно скрывается в мелочах, маскируется под обыденные вещи и прячется в самых неожиданных местах. И встретиться с ним можно в любой момент, особенно когда не ждешь. Моменты счастья – это серфинг по эмоциям, это и надежда, и прямое руководство, как сохранить позитивный настрой.
Мероприятие пройдет в формате монолога и диалога: зрители смогут обменяться мнениями с автором и задать вопросы. Участвуют Алекс Дубас Алина Привалова (ЕТV+) Наташа Дымченко (Vene Draamateater)