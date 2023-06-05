Доступно каждому: писатель Алекс Дубас на спектакле в Таллинне расскажет, где искать счастье

Нас ждет тонкий спектакль, в котором неповторимый рассказчик Алекс Дубас мастерски подведет к мысли, что счастье везде и доступно каждому. Оно скрывается в мелочах, маскируется под обыденные вещи и прячется в самых неожиданных местах. И встретиться с ним можно в любой момент, особенно когда не ждешь. Моменты счастья – это серфинг по эмоциям, это и надежда, и прямое руководство, как сохранить позитивный настрой.