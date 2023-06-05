Галкин остро пошутил о личной жизни Киркорова

Шоумен рассказал о сексуальной ориентации певца, сообщает «Униан».
Поддержавший Украину российский комик Максим Галкин на очередном сольном концерте высмеял путиниста Филиппа Киркорова. Прямо со сцены он сказал:
«Чем больше наше государство борется с гомосексуальностью на сцене, тем больше в гейство ударяется Филипп. Мне иногда кажется, что он понял, что политическое убежище ему Европа точно не предоставит и он надеется на сексуальное».
Отметим, Филипп Киркоров всячески поддерживает преступный режим Кремля. Артист неоднократно посещал оккупантов, которые пришли на украинскую землю убивать мирное население.
Однако при встрече с украинцами за границей он не был так красноречив. Каждый раз Киркоров пытался сбежать от вопросов о полномасштабном вторжении.