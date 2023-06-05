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Галкин остро пошутил о личной жизни Киркорова

Limon.ee
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Шоумен рассказал о сексуальной ориентации певца, сообщает «Униан».

Поддержавший Украину российский комик Максим Галкин на очередном сольном концерте высмеял путиниста Филиппа Киркорова. Прямо со сцены он сказал:

«Чем больше наше государство борется с гомосексуальностью на сцене, тем больше в гейство ударяется Филипп. Мне иногда кажется, что он понял, что политическое убежище ему Европа точно не предоставит и он надеется на сексуальное».

Отметим, Филипп Киркоров всячески поддерживает преступный режим Кремля. Артист неоднократно посещал оккупантов, которые пришли на украинскую землю убивать мирное население.

Однако при встрече с украинцами за границей он не был так красноречив. Каждый раз Киркоров пытался сбежать от вопросов о полномасштабном вторжении.

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