Сатанинские дни 2023 в июне: четыре самых опасных даты

Четыре дня в месяце, которые приходятся на смены фаз луны, считаюся самыми опасными, тяжелыми и неудачными. По лунному календарю это 9, 15, 23 и 29 сутки. Рассказываем, что такое сатанинские дни и что нельзя делать в сатанинские дни, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Сатанинские дни в июне 2023 - какие опасности подстерегают

В этом году астрологи называют сутки, когда происходит смена фаз луны, «дни Гекаты 2023» - в эти периоды луна находится под управлением этой древнегреческой богини тьмы и преисподней. В людях просыпаются темные стороны души, им сложно держать себя в руках и сохранять сосредоточенность.

Также в эти 4 дня повышается вероятность несчастных случаев, травматизм, количество аварий и любых возможных неприятных ситуаций.

Если вы задумались, какой сегодня день по лунному календарю, то ниже - советы астрологов для вас.

Дни Гекаты июнь 2023 - точное время

15 лунные сутки: 2-3 июня

Символом первого в июне дня Гекаты является Змея - мудрая, но искушающая соблазнами. Точное время - с 19:15 2 июня до 20:50 3 июня.

В этот период могут возникнуть осложнения, будьте осторожны с новыми знакомствами. Эмоции бьют через край, заставляя забыть о рассудке. Новых дел в этот день лучше не начинать, также рекомендуется перенести важные «бумажные» дела.